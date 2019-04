Los elogios de Busquets por la actitud de Messi tras la lesión en el rostro

Sergio Busquets valoró la actitud de Lionel Messi que jugó pese a las molestias que le provocó el golpe en el rostro sufrido durante el triunfo del Barcelona sobre el Manchester United.

El mediocampista valoró la actitud del jugador argentino, a pesar de la "incomodidad" y de las huellas que le habían generado el impacto.

"Es incomodo y molesta jugar así, pero Leo ha dado la cara y ha estado siempre en el campo y lo ha hecho de la mejor manera, como hace siempre", destacó Busquets que remarcó el coraje de Messi, quien optó por seguir colaborando con sus compañeros, a pesar del golpe.

También dijo que "Creo que no tiene la nariz rota", descartando la consecuencia más grave, aunque "Tiene un buen golpe, tiene una herida, luego en el párpado tenía una brecha. Ha sangrado mucho y no sé si tendrá fisura o no", agregó.

En la jugada desafortunada, Smalling saltó y le cometió infracción a Messi, pero en el descenso lo lastimó con su mano izquierda, que golpeó y arañó el rostro del rosarino en la nariz y el ojo derecho.