Los tomadores de créditos UVA critican al Gobierno y piden soluciones para su situación

En un comunicado que trascendió hoy aseguran que "la indexación de las cuotas y el capital por CER es el verdadero problema de estos créditos"

El colectivo nacional Hipotecados UVA Autoconvocados manifestó este jueves su rechazo a los trascendidos de las medidas que el Gobierno nacional estaría estudiando como forma de "alivio" a su situación y las calificaron de un "parche".

"No podemos dejar de denunciar que la intención de implementar un seguro -cuyo costo sería asumido por los tomadores de crédito-, para poner un tope al aumento de las cuotas, no es más que un parche que no soluciona el fondo de la cuestión", expresaron en el texto.

Y agregaron: "La indexación de las cuotas y el capital por CER es el verdadero problema de éstos créditos, ya que nuestros ingresos se incrementan muy por debajo de la galopante inflación que venimos padeciendo".

Por otro lado, consideraron una "irresponsabilidad" por parte del Gobierno la de lanzar una "nueva convocatoria de los llamados Plan Procrear, ya que se insiste en ofrecer créditos indexados por inflación".

Y cerraron: "El gobierno nacional lo promocionó como política de acceso a la vivienda, calificando con sueldos promedios de la clase trabajadora. Solicitamos a nuestros gobernantes, dejar de lado la improvisación y desarrollar medidas concretas que solucionen definitivamente esta problemática, asumiendo la gravedad que implica una inflación de marzo del 4,7%, con un incremento interanual que alcanza el 54,7%".

Cabe recordar que el martes pasado, autoridades del Banco Provincia se comprometieron a estudiar una serie de medidas de rescate para los cerca de 17 mil deudores de créditos hipotecarios que otorgó la entidad entre 2017 y 2018 a través del sistema UVA y que ahora piden asistencia ante el fuerte incremento que tuvieron las cuotas.

El tema fue el eje del encuentro que mantuvieron ese día en el Senado bonaerense los integrante de la Comisión de Legislación General con uno de los integrantes del directorio del Bapro, Diego Rodrigo.

En diálogo con eldia.com, Perla, una de las tomadoras de crédito expresó su postura. "Pedimos medidas provinciales. Que la Legislatura accione. Queremos una ley que le dé fuerza y cobertura a los bonaerenses y de esa manera proteger a las familias de la Provincia".

Asimismo, informó que el próximo jueves 25 las familias concentrarán a las 11 de la mañana en la Legislatura, mientras se trata el tema en el recinto.