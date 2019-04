Hay cortes de carne que pueden llegar a un 40% de diferencia según el barrio

En las carnicerías merman los clientes ante la suba de los precios. Hay cortes que prácticamente no tienen demanda / Demián Alday

Matías (Villa Castells).- “La gente compra menos, pero no renuncia a comer carne, soy consciente de que acá está mas cara, pero no quiero renunciar a la calidad porque es lo que esperan mis clientes”

Soledad (Tolosa).- “Compramos menos carne porque está cara, lo que mas consumimos es milanesa; para Semana Santa también quiero hacer pescado si es que el precio no subió demasiado”

María (Centro).- “Compro la carne donde la consigo barata, aunque tenga que ir a carnicerías que no son del barrio, es la manera de seguir comiendo algo que me gusta y que no quiero dejar”