Frente a la crisis, la Comuna reduce tasas y lleva el Mercado a los barrios

Dispondrá beneficios para Pymes y comercios. Y analiza no cobrar la última cuota de SUM para todos aquellos que estén al día. Habría becas para familias que no llegan a pagar las cuotas de escuelas parroquiales

| Publicado en Edición Impresa

Beneficios tributarios para vecinos y comerciantes; el pago de becas a aquellas familias que afrontan dificultades para poder mandar sus hijos a escuelas parroquiales y la apertura de al menos cuatro sucursales del Mercado Regional en los barrios con precios accesibles en carnes, comestibles, frutas y verduras. Esas decisiones forman parte del paquete de medidas que dispondrá la Municipalidad de La Plata frente a la crisis económica y que apuntan a incentivar el consumo.

La administración de Julio Garro decidió sumarse a los planes de los gobiernos nacional y bonaerense con la premisa de contener los precios y darle algún alivio al bolsillo de la gente. Y por estas horas está terminando de definir la batería de medidas que busca que estén operativas desde el mes que viene.

Las decisiones oficiales apuntan a atender la compleja situación por la que atraviesan las Pymes con descuentos en las tasas. También habrá beneficios para aquellos vecinos que están al día con el fisco local, según dijeron a este diario calificadas fuentes del gobierno comunal.

Algunas medidas habían sido puestas en marcha el año pasado. Otras, en cambio, son novedosas. Todas persiguen la premisa de mostrar al estado municipal acompañando a los sectores más castigados por la brusca caída de la actividad económica y el alza de los precios.

Una de las principales inquietudes oficiales tiene que ver con la inflación. Hace algunos días este diario contó que la gobernadora María Eugenia Vidal había pedido que se multiplicara en la Provincia la experiencia del Mercado en tu Barrio, el programa nacional que permite comprar a precios acomodados. Según trascendió, Garro dispuso avanzar con una suerte de descentralización del Mercado Regional que funciona sobre la avenida 520 y 116 con la apertura de cuatro sucursales en barrios de la periferia. La idea oficial es llegar a esos lugares todavía no determinados con “precios de costo” en carnes, frutas, verduras y comestibles.

Respecto de los comercios, el municipio tiene decidido aplicar dos beneficios tributarios. En el caso de las Pymes que facturen menos de 1 millón de pesos, pagarán un 50 por ciento de la tasa por Seguridad e Higiene. Esa medida ya rigió durante el año pasado.

Además, la Comuna resolvió no cobrar una tasa que abonan los comercios cada vez que deben renovar su habilitación y que asciende al 1 por ciento del total de la facturación.

No son las únicas medidas que se anunciarán en breve. “Hay gente que pese a la situación económica hace un esfuerzo muy grande para poder estar al día con el municipio”, dicen cerca del Intendente. “Y estos sectores nunca reciben beneficios en estas circunstancias”, añaden. Por eso, la Comuna analiza algún tipo de medida para estos sectores. Y una de las alternativas en danza sería no cobrarles una de las cuotas del año de la tasa SUM. El tema está siendo definido por funcionarios de la Agencia de Recaudación.

La Comuna viene tomando nota de un fenómeno creciente, hijo de la crisis económica. Muchas familias no están pudiendo pagar las cuotas de los colegios parroquiales a los que mandan a sus hijos. Algunas de ellas registran ya atrasos de dos o tres meses y otras, directamente, resolvieron dejar esas escuelas y optar por las públicas (ver págs. 14 y 15). “Es un segmento de clase media baja al que queremos darle una mano. Estamos pensando en el pago de becas y vamos a trabajar con ese fin junto a la Iglesia”, adelantaron en la Municipalidad.

En tanto, en los últimos días se anunció la creación de un fondo por 40 millones de pesos destinado a atender las necesidades de los clubes de barrio. “Estas entidades realizan una notable labor de contención social y requieren obras para mejorar su infraestructura o necesitan comprar insumos para poder funcionar”, dijeron en la Comuna. Ese fondo reemplazará a los tradicionales subsidios y las obras que se hagan en esas entidades serán licitadas por la propia Municipalidad.

Otra de las medidas que se adoptará apunta a mostrar un rostro un poco más amigable de la Comuna en tiempos de ajuste. Así, se ablandará la política de sanciones en la vía pública para aquellas contravenciones menores.

“La idea es que haya más prevención y no tanto castigo con multas. Si la infracción es leve, los inspectores trabajarán en concientizar al contraventor para que no incurra más en esa conducta”, se explicó. “Si se encuentra a una verdulería en infracción no la vamos a clausurar. La idea es que pueda seguir trabajando”, explicaron en el municipio.