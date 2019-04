Ponen tope a créditos UVA, congelan tarifas y vuelven descuentos del Bapro

La gobernadora Vidal anunciará hoy además beneficios crediticios y fiscales para Pymes. E impulsará una ley de góndolas para promover la competencia en los supermercados. Un mensaje al votante de Cambiemos

| Publicado en Edición Impresa

El gobierno bonaerense pondrá en marcha una serie de medidas que apuntan a incentivar el consumo y aliviar el bolsillo de la clase media. Esa batería incluye beneficios para tomadores de créditos hipotecarios UVA ya que las cuotas no podrán exceder el 30 por ciento del salario, el congelamiento de tarifas de luz y el retorno de los descuentos para compras en los supermercados con tarjetas del Banco Provincia.

“En este contexto de dificultades para muchas familias bonaerenses, estamos buscando un alivio para aquellos sectores medios que han soportado el peso del ajuste y que a partir de estas decisiones van a estar en una situación un poco más holgada”, dijeron a este diario en la administración de María Eugenia Vidal.

El paquete de medidas que anunciará hoy la Gobernadora, tiene como destinatarios dos sectores. En primera instancia, y como se mencionó, la clase media, un sector social sobre el que la crisis económica viene pegando con fuerza y que lidera el malhumor social con Cambiemos. El segundo, las Pymes, que volverán a contar con un tratamiento preferencial por parte del Banco Provincia.

Un capítulo central de las decisiones tiene que ver con los tomadores de los créditos hipotecarios UVA otorgados a través del Bapro. En total son 17.500 préstamos a cuyos titulares se les disparó las cuota por dos aspectos clave: el descontrol inflacionario y el retraso que en consecuencia experimentaron los salarios.

En la Provincia sostienen que de ese total, la mora apenas llega al 1 por ciento y que unos 250 tomadores pidieron una prórroga del plazo de la vigencia del crédito para pagar menos. No obstante, la gestión de Vidal decidió atender el reclamo que viene haciendo los deudores hipotecarios UVA que reclaman soluciones a la Provincia.

Las medidas comprenden un mecanismo de evaluación para que las cuota de los créditos hipotecarios no excedan el 30% del salario. También, la suspensión de ejecuciones hipotecarias por un 1 año y la condonación de punitorios.

Aquellos tomadores de créditos del Bapro deberán iniciar un trámite vía web en el que tendrán que presentar una declaración jurada de sus ingresos para poder acceder al beneficio. En la entidad crediticia se estima que al menos un 40 por ciento de los deudores de créditos UVA podrían acogerse a la nueva normativa. “La gente hace un sacrificio importante y para no caer en mora toma otras restricciones en su economía familiar. Por eso queremos poner un tope”, dijeron cerca de Vidal.

La novedad de esta medida es que la diferencia entre el tope del 30 por ciento y el valor que se debería pagar será absorbido por el Banco Provincia. Esta decisión regirá hasta el mes de diciembre.

Otra de las medidas, adelantadas por este diario, tiene que ver con el congelamiento de las tarifas de luz. El Gobierno Nacional había anunciado que no habría más subas en el componente tarifario vinculado a la generación eléctrica. La Provincia, por su parte, resolvió no aumentar los costo de distribución, de manera tal que los bonaerenses no tendrán aumentos en lo que resta del año. Tampoco aumentarán peajes y el agua.

La tercera decisión que busca aliviar el bolsillo de la gente es el retorno, a partir de hoy, de los descuentos por compras en supermercados con el uso de tarjetas de débito y crédito del Banco Provincia. La novedad es que el tope de reintegro pasa de $ 1.500 a $2.000. A partir de mayo, este beneficio tendrá vigencia el tercer y cuarto miércoles de cada mes y se extenderá hasta noviembre. “Esta medida apunta centralmente a que se pueda ahorrar en la canasta familiar”, dijeron los funcionarios.

CREDITOS PARA PYMES

El otro capítulo de las medidas que anunciará hoy Vidal tiene como destinatarias a las Pymes, las principales generadoras de mano de obra en la Provincia.

El Banco Provincia ya otorgó $246 mil millones en líneas de crédito para este sector. Esa medida a tasas bajas continuará y se ampliará a la industria textil y del calzado. Contempla, por un lado, una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días “para que no se corte la cadena de pagos”, se explicó. Y por el otro y para impulsar su producción, una nueva línea de capital de trabajo para Pymes de la industria textil y del calzado al 29% con tasa fija en pesos hasta 12 meses.

También habrá una moratoria para deudas laborales no judicializadas con el ministerio de Trabajo para el 2019 destinada a unas 30 mil Pymes. La idea oficial es condonar el 100% de los intereses de las deudas y se abonará en un plan de pagos que va de los 6 meses a los 60.

LEY DE GÓNDOLAS

Finalmente, Vidal enviará a la Legislatura un proyecto de ley “para promover la competencia, ayudar a las pymes a colocar más productos en los supermercados y garantizar que los bonaerenses puedan elegir entre más de una marca por producto, con mayor variedad y mejores precios”.

Se trata de una “ley de góndolas” que impone muy duras sanciones por incumplimientos que van desde los 500 mil hasta los 50 millones de pesos.

El proyecto establece que estos comercios deben contar en sus góndolas con productos de no menos de 4 proveedores distintos por artículo. De esta manera, los productos de una misma marca, proveedor o grupo económico de empresas no deben superar el 30% del espacio de cada góndola.

Además, se deberá destinar un 10% de espacio para productos de pymes.

“En el contexto actual muchas familias bonaerenses tienen dificultades para llegar a fin de mes, por eso lanzamos estas medidas”, dicen en el gobierno bonaerense.

Estas nuevas medidas apuntan básicamente a aliviar el bolsillo de la clase media, uno de los sectores perdedores del ajuste. En las próximas semanas, trascendió, habría novedades en las prestaciones que perciben los sectores más vulnerables.