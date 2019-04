Vidal descartó el “Plan V” y dijo que las candidaturas en Cambiemos ya están definidas

En una intervención con tono de campaña, defendió su gobierno y aseguró que trabaja “en equipo, dentro de Cambiemos”

Después de un fin de semana en que volvieron a instalarse versiones y especulaciones sobre su futuro político, la gobernadora María Eugenia Vidal volvió ayer a descartar la posibilidad de que haya movimientos de candidaturas dentro de Cambiemos, al ratificar que tanto ella como el presidente Mauricio Macri competirán por la reelección.

Loi hizo ante un grupo de empresarios de distintos rubros en una comida que se realizó ayer en el Alvear Palace Hotel del barrio de Recoleta. Antes, la Gobernadora se había mostrado con Macri en el marco de una recorrida por las obras de la Ruta 8, en Pilar.

Única oradora del almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyp), que preside el empresario Daniel Funes de Rioja, Vidal aprovechó para enviar un mensaje con tono de campaña electoral.

La Gobernadora hizo un recorrido de su gestión, realzó el trabajo en equipo con el Gobierno nacional y dijo que la mayoría “no quiere más líderes mesiánicos”.

Cuando ya se servían los postres y el café, que la invitada no probó, Vidal se vio casi compelida a develar qué posibilidades había de que fuera ella y no Macri quien encabece la fórmula presidencial del oficialismo para las elecciones de octubre; la gobernadora respondió de manera escueta a la única pregunta que se le hizo (argumentó un retraso en su agenda), y buscando mostrarse respetuosa de las jerarquías partidarias, señaló: “El Presidente (Macri) en la Nación, y yo en la Provincia”, dijo.

La gobernadora se permitió agregar, como un punto a favor, que Cambiemos era “la única fuerza que tenía a sus postulantes definidos”, que no es el caso de los principales partidos de la oposición.

Balance de gobierno

La gobernadora arrancó diciendo que era “muy bueno” el balance que hacía de sus casi cuatro años de gestión en la Provincia, pese a los “momentos difíciles” del país: “Tuvimos una cantidad de logros estructurales que si los prometía en la campaña de 2015, nadie me hubiera creído”, señaló desde un estrado, acompañada de gráficas que mostraban números positivos en distintos renglones, desde aspectos en materia de salud y de educación, hasta las reformas policiales y penitenciarias.

“Los ejes de nuestra gestión han sido, desde el primer día, una mejor administración, obras que le han cambiado la vida a millones de bonarenses, más inclusión y la lucha contra las mafias”, enumeró la gobernadora ante el grupo de empreesarios.

Respecto de la obra pública, se ufanó de “no haber discriminado nunca a ninguno de los 135 partidos” bonaerenses; a los cuales dijo haber visitado ya “en tres oportunidades” desde que asumió su cargo. “Si los bonaerenses me reeligen terminaré de recorrer las 591 localidades de la Provincia”, prometió.

Aseguró también que desde que es gobernadora, se acabaron las complacencias con los punteros y con los narcos, que según su mirada hubo durante los años del kirchnerismo.

Contabilizó también como conquistas haber implementado el “ajuste de la política”, al eliminarse jubilaciones de privilegio, y “acabar” con los llamados “barones del conurbano”, por los intendentes peronistas que se eternizaban en sus cargos por la vía de reelecciones indefinidas, a las que su administración dio un corte.

“Cuando empezamos me decían ‘ojo con los barones’...En las elecciones de 2023 ya no habrá más barones, quién diría, si esto lo hubiera dicho en 2015, nadie me habría creído”, cerró.