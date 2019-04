“Sinceramente”, el libro donde Cristina habla de su vida y sus dos presidencias

Dice que Mauricio Macri “es el caos” y revela aspectos desconocidos de Néstor Kirchner y de sus gestiones de gobierno

Este viernes saldrá a la venta “Sinceramente”, el libro en el que Cristina Kirchner repasa -en 600 páginas- aspectos de su vida y de los principales hechos ocurridos durante sus dos presidencias. Además está prevista su presentación en la Feria del Libro, el 9 de mayo próximo.

“Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurre es: caos. Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina”, señaló la senadora de Unidad Ciudadana en el libro, según el adelanto que difundió ayer la editorial Penguin Random House Argentina.

“Llega el libro más inesperado del año: Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner”, anunció ayer en Twitter la cuenta oficial de Penguin Random House Argentina.

Por estos días, la ex presidenta se encuentra en Cuba donde su hija Florencia es atendida por un problema de salud.

Según el adelanto publicado ayer por la editorial, Cristina Kirchner sostuvo que “Macri podría haber sido un capitalista exitoso, disciplinar al sector agroexportador con retenciones escalonadas y diferenciadas, pero eligió ser carancho del sistema financiero”.

En relación al momento en que terminó su mandato como presidenta, Fernández de Kirchner relató: “Hubo una decisión mía de retirarme porque sentía que todo había sido muy vertiginoso, tal vez demasiado intenso. Necesitábamos todos descansar: yo de los argentinos y los argentinos de mí. Porque gobernar este país. ¡mamita!”.

En cuanto a su patrimonio, la ex mandataria señaló en el libro que “nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública. Y menos a la Presidencia de la Nación”.

En Cariló, “Néstor, con sus diarios a cuesta: Clarín, La Nación, Página 12, El Día de La Plata...”

También se refirió a la denominada “causa de los cuadernos”, al señalar que “resulta indignante y ofensivo a la inteligencia que en 2018, en el marco de lo que se conoce como ‘la causa de las fotocopias de los cuadernos’, los dueños de empresas constructoras de obra pública con 110 años de antigüedad una y 70 la otra digan que recién en 2004 tuvo que llegar Julio De Vido para convocarlos y enseñarles cómo cartelizarse en la obra pública cual niños en un jardín de infantes”, en referencia a los empresarios Benito Roggio y Carlos Wagner.

En otro tramo del libro, la ex presidenta recuerda unas vacaciones en Cariló. “Néstor, con sus diarios a cuesta Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, Ámbito Financiero, La Prensa, El Día de La Plata y todas las revistas que encontraba, se iba a una confitería y esperaba que yo volviera de hacer las compras tomando un café. Por supuesto, me producía y arreglaba como si fuera a una fiesta: sombrero, anteojos de sol, pareo, etcétera, etcétera, etcétera. Él iba de remera, zapatillas, medias, short de baño y llevaba una gorrita con visera para atrás. Uno de esos días estaba sentado en la mesa con la pila de diarios y revistas y se acercó una señora muy paqueta que le dijo: “¿Me da La Nación, por favor?”. Yo justo venía entrando y Néstor le dijo: “No, señora, no puedo, son de la patroncita que ahí viene”

En relación a la CGT, Cristina Kirchner recordó “los cinco paros generales que hicieron durante mi último mandato”, y consideró que “también hubo un fuerte componente de género”. “Digámoslo con todas las letras: en la CGT no hay mujeres que conduzcan”. aseveró.