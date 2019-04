Desesperado pedido de justicia por una nena que habría sido abusada

| Publicado en Edición Impresa

El abuelo de una menor de 9 años denunció que otro pariente de la niña habría abusado sexualmente de ella en reiteradas ocasiones, entre 2017 y 2018 en la casa materna, ubicada en Los Hornos, situación que causó conmoción en el barrio.

“La verdad es que no tenemos el mejor trato con mi nuera y la familia. Mi hijo, que era su pareja y el padre de la nena, está preso y no nos vemos mucho”, le dijo Eduardo a este medio. Por eso, cuando la mujer se presentó el 20 de febrero para dejar a la menor al cuidado de su familia paterna, ellos sospecharon que algo no andaba bien.

La madre de la pequeña se iría por ese lapso a la Escuela Juan Vucetich, pero por alguna razón no quería dejarla en su propia casa.

Días más tarde, se supo la verdadera causa. “¿Abu querés saber por qué me quedo con ustedes? Pero papá no puede saber. Saben la Escuela y mamá, nada más”, comenzó su relato la nena. Luego les contó las vejaciones -en principio manoseos- a las que la habría sometida, desde hace un tiempo, su tío de 17 años. Eduardo acusó el golpe y entendió que en ese mismo momento debía denunciar el hecho en la DDI. Así lo hizo y, poco después, tras el estudio médico de rigor, le informaron que la situación era más grave aún. Cuando la mamá tomó conocimiento de la denuncia, se presentó y amplió la misma con otra información. Según Eduardo, “ella y su madre sabían lo que pasaba hace mucho, pero nunca hicieron nada. La confronté y primero me dijo que no era ‘nada raro’, hasta que vio los estudios médicos”.

Después de esa presentación, la víctima quedó a cuidado del abuelo paterno. Y entonces comenzó una “pelea” que “solamente le hace mal a mi nieta”, aseguró el hombre. El domingo pasado, “un grupo de vecinos del barrio que se enteraron, quisieron hacer una pueblada en la casa de mi nuera”, señaló Eduardo. Él asevera que su familia “no participó” del ataque, que culminó con varios detenidos. Días más tarde, la Policía aprehendió a uno de sus hijos en la puerta de su domicilio, presuntamente por haber estado presente en el intento de linchamiento.

Ahora, Eduardo y su ex pareja piden por la liberación del hijo de ambos y “que la bestia que violó a mi nieta vaya preso”. Entretanto, el conflicto por la tenencia de la menor sigue en pie. “La madre se presentó en la Fiscalía y pide la restitución de la nena y no se la dieron” indicó el denunciante. Para el lunes planean marchar a la Fiscalía.