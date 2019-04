Rechazan excarcelar a los dos ex policías bonaerenses involucrados en el caso D´Alessio

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó hoy los planteos de excarcelación formulados por la defensa de los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, detenidos en el marco de la causa por la que está preso el falso abogado Marcelo D´Alessio.

El tribunal de apelaciones sostuvo que la decisión del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, "cuenta con los fundamentos suficientes, mínimos, adecuados, serios y bastantes que obstan su descalificación como acto jurisdiccional válido" y respaldó así la decisión cuestionada.

"La gravedad de los hechos y los delitos que prima facie se les imputan impiden razonablemente inferir que en el caso de recaer condena, ésta pudiese ser de ejecución condicional. En este concurso grave, se sostiene la presunción fundada que el inculpado en el caso de obtener su libertad intentará eludir la acción de la justicia", sostuvieron los camaristas.

Los jueces que integran la Cámara Federal de Mar del Plata son Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, quienes sostuvieron que "la complejidad de la posible organización investigada" permite "inferir, al menos a esta altura de la investigación, que los imputados podrían contar con medios elusivos u obstructivos de la investigación penal".

Los camaristas remarcaron además que "la participación en el caso de ex agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, merece en el caso una especial atención por parte de la justicia, no solo por el hecho de que sean ex funcionarios públicos a cargo de la prevención involucrados, sino porque dicha circunstancia también permite inferir que el imputado cuente con mayores elementos para intentar entorpecer el correcto desarrollo del proceso, si prosigue el resto del mismo en libertad".

"A la luz de las características de los hechos que se les imputan, sumado a la incipiente etapa de instrucción con una multiplicidad de pruebas pendientes de producción, y a las demás características particulares del caso, entiende este Cuerpo que, todas esas circunstancias conforman pautas objetivas de valoración" para rechazar la excarcelación, sostuvieron los jueces.

Tanto Bogoliuk como Degastaldi fueron involucrados en la causa por el propio D´Alessio que dijo que realizaba sus operaciones junto a ellos. La causa se inició el 28 de enero cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que había sido extorsionado por D´alessio quien le exigió dinero para evitarle que el fiscal Carlos Stornelli lo imputara en la causa de los cuadernos.