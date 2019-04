Se metió en el hall de un edificio con una moto robada y debió escapar a pie

| Publicado en Edición Impresa

En constante alerta por la inseguridad que se vive en el barrio, los vecinos de El Mondongo pusieron en fuga a un adolescente que intentó robar una moto y fue atrapado en el acto.

El hecho ocurrió el viernes último pasado el mediodía y toda la secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad que se encuentran en uno de los edificios de la cuadra de 61 entre 3 y 4.

Según explicaron quienes participaron del episodio, todo sucedió a las 13.20, cuando el menor apareció con el rodado, presuntamente una Honda Wave, en el hall del inmueble.

El vehículo estaba apagado. Entonces, tras apoyarlo contra dos medidores de luz, se ubicó en la parte delantera.

Lo que no sabía, es que su maniobra ya había sido advertida por un joven que lo venía siguiendo. Además, en el preciso momento en el que intentaba retirar un plástico para ponerla en contacto, una de las moradoras de la vivienda salía a pasear su mascota.

La mujer se quedó petrificada con la puerta en la mano, porque intuyó que no se trataba de una situación normal. En tanto, el supuesto ladrón la miró e intentó seguir con la tarea.

Sin embargo, a los segundos apareció su perseguidor, que cruzó la calle a la carrera y lo enfrentó. Ambos intercambiaron algunas palabras, en las que el mayor le dijo que toda la escena estaba siendo filmada. Ya rodeado, el chico optó por la única solución que le quedaba: la huida.

El intento de robo no fue denunciado, pero las imágenes se viralizaron entre los frentistas.

“Tengan cuidado, recién a las un chorro de más o menos 15 años, con un buzo negro con capucha, se quiso llevar una moto, pero por suerte lo agarramos justo”, fue el mensaje de Agustina, acompañado por la filmación.

De acuerdo a su testimonio, a ella y a su hermana “nos amenazo con piedras” tras haberlo corrido ”hasta 4 y 58”.

Asimismo, señaló que durante la persecución le pidieron a la gente que diera aviso a las autoridades “y nadie intervino”.

“No sabíamos si estaba armado, no es fácil pensar qué hacer en ese momento. Yo no voy a estar arriesgando mi vida, por eso cuando nos dimos cuenta que no tenía nada lo corrimos y lamentablemente, no sé ni cómo hizo, no lo vimos más”, agregó. Por último, la joven aseveró que “está terrible la situación del barrio”.