Instinto materno, cero: se enteró que estaba embarazada a 45 minutos de dar a luz

El extraño caso de una joven escocesa está dando la vuelta al mundo. Pese a que muchos descreen de esta historia, según los relatos locales es real, desde la primera letra hasta el último punto.

Una mujer que vive en Glasgow, se enteró de que estaba embarazada ¡45 minutos de dar a luz!. Lo que demuestra que no cuenta con mucho instinto materno.

Emmalouise Leggate tiene de 19 años y, según contó, la noche anterior al parto se fue a dormir con el “vientre plano” pero al despertarse había roto bolsa y sentía contracciones.

Tal como informó el medio local "Epoch Times", la joven fue trasladada a un hospital por su abuela pero no pudo aguantar y dio a luz en el estacionamiento del centro médico, tan sólo 45 minutos después de sentir la primera contracción.

El bebé nació en perfectas condiciones y su madre aseguró que no sabía que estaba embarazada, ya que no había tenido ningún síntoma para darse cuenta de que estaba en la dulce espera. Cuando los médicos le preguntaron por la falta de menstruación, la mujer lo adjudicó a los efectos secundarios de las píldoras anticonceptivas que estaba tomando.

“Los médicos no pudieron explicar por qué no tuvo hinchazón de la barriga. Simplemente me dijeron que el feto pudo haber estado sentado en la parte baja de la espalda, y que eso es bastante común”, explicó.