Aprovecharon el piloto automático de un Tesla y grabaron un video porno que ahora es furor

Un video pornográfico grabado en un Tesla se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados y replicados en las redes sociales de todo el mundo.

Es que además de tratarse de un video hot grabado a bordo de un vehículo Tesla, el clip ganó una fuerte trascendencia por que sus protagonistas pusieron a prueba el sistema de piloto automático del rodado.

Según precisaron medios británicos, mientras la pareja mantenía sexo el auto estuvo comandado por la computadora que trae incorporada.

Los otros condimentos que sazonaron aún más esta historia fue la participación de Taylor Jackson, una supuesta joven de 19 años de edad, nueva en la comunidad de Pornhub y decidida a convertirse en una estrella porno popular dentro del sitio y del propio Elon Musk, creador de Tesla Motors.

Una vez que el tema estaba en boca de todos, l magnate recurrió a su cuenta de Twitter y bromeó: “Resulta que hay más maneras de utilizar el Piloto automático que las que imaginamos”.

Turns out there’s more ways to use Autopilot than we imagined