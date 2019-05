Las nuevas maravillas naturales argentinas agitan el mapa turístico

En los siete destinos seleccionados por la gente esperan reposicionarse a partir de la distinción e incrementar el número de visitantes e inversiones. El desafío de la conservación

| Publicado en Edición Impresa

Entre 70.000 y 80.000 turistas por año visitan actualmente el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja. La estadía promedio es de 2 noches y el gasto diario de 2.000 pesos. Así lo indica Nadia Barrera, secretaria de Turismo del Departamento General Felipe Varela, al que pertenece Talampaya, quien le dice a este diario que cree que esa situación puede cambiar notoriamente en el futuro inmediato y para bien: ¿La razón? Talampaya fue distinguido la última semana como una de las siete maravillas naturales argentinas. Para Barrera eso va a redundar en beneficios múltiples: en principio, esperan lograr llevar la estadía promedio de los turistas de 2 a 5 noches, aprovechando el impulso de la distinción, pero también ya empezaron a escuchar propuestas de inversores para ampliar la infraestructura y para instalar en el mercado turístico otras atracciones cercanas al mismo destino.

“Es una oportunidad histórica y creemos que va a permitirnos incrementar el flujo de turistas del país y del exterior y generar circuitos alternativos de interés. La distinción representa una alegría no sólo para Felipe Varela y Villa Unión, sino para toda La Rioja”, dice.

Expectivas parecidas a las riojanas tienen en los otros seis destinos elegidos en el marco de los premios entregados el último martes por la entidad 7 Maravillas Argentinas, filial local de New 7 Wonders, y que se basó en el voto de los propios turistas.

La mirada de los favorecidos está puesta en un espejo cercano: los progresos logrados por Cataratas del Iguazú después de haber sido designado, en 2011, como una de las maravillas naturales del mundo, lo que le permitió triplicar en menos de diez años el número de visitas, pasando de los 500.000 al millón y medio de visitantes en ese lapso.

La lista de los elegidos como maravillas naturales argentinas incluyó a las Salinas Grandes (Jujuy), el Bañado la Estrella (Formosa), la Selva Misionera (misiones), el Parque Nacional Talampaya (La Rioja), el Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro) y el Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz).

La elección generó algunos sorpresas (como el posicionamiento entre los seiete elegidos de un destino “tapado”, como el formoseño Bañado la Estrella) y la ausencia de destinos reconocidos e instalados como el Parque Nacional Ischigualasto, en San Juan; el Aconcagua, en Mendoza; Península de Valdez en Chubut o los Esteros de Iberá, en Corrientes, que aunque llegaron a estar entre los seleccionados finales, no accedieron al podio de las siete maravillas.

En este grupo se situó también el Delta del Paraná, único destino bonaerense que participó del último tramo de la elección.

Según indicó a este diario Patricia Carmona, directora de provincial de Promoción Turística, “haber sido reconocidos entre los 28 que llegaron al último tramo de una larga selección en la que eligió la gente ya es algo muy valioso, sobre todo para un destino consolidado como es el Delta del Paraná. Ahora lo importante es ver cómo nos posicionarnos frente a esta nueva situación, que es una oportunidad de impulsar el corredor del Delta norte, que va mucho más allá del Tigre y llega hasta San Nicolás” (ver aparte).

Como se recordará, el anuncio de las 7 Maravillas Naturales de Argentina elegidas por el voto de la gente se produjo el último martes.

Las distinciones, que alcanzan a destinos distribuidos en ocho provincias y tres parques nacionales, fueron anunciadas en el Centro Cultural Borges por la organización 7 Maravillas Argentinas, luego de seis meses en que se recibieron más de un millón de votos.

Los organizadores destacaron la importancia de esta elección para los ganadores, “porque la distinción es para siempre, ya que no habrá otro concurso de Siete Maravillas Naturales en el país”.

El director de N7W, Jean Paul de la Fuente estuvo presente en el acto y dijo que estaba “muy feliz con los siete lugares, porque me parece que tienen una representación geográfica nacional y de diversidad completa, y más que nada representan el deseo de la gente que votó, la que hizo campaña, que se involucró y participó para tener las 7 Maravillas Naturales Argentinas”.

De la Fuente dijo no estar sorprendido por la elección de candidatos pequeños o menos conocidos -como Río Mina Clavero o Bañado La Estrella- “porque la gente vota por el lugar que le gusta no por dónde vive o porque sea famoso”, y aclaró que el voto no fue sólo nacional sino que estuvo abierto también a todos los países.

Por eso, siguió, “hay aceptar y festejar por igual la nominación de los siete lugares, porque entre ellos no hay un ganador y representan el deseo de la gente”.

El impacto en los principales destinos elegidos fue fuerte. Desde la provincia de Formosa se anunció que se insistirá ante el Gobierno Nacional para que licite la obra del centro de descubrimiento del Bañado la Estrella que si bien ya está aprobado, incluido en el Presupuesto Nacional y cuenta con financiamiento externo hoy está paralizado.

Ramiro Fernández Patri, diputado nacional y vicepresidente de la comisión de Turismo en Cámara de Diputados de la Nación consideró que “con esta oportunidad que hoy tenemos empieza una historia nueva porque ahora hay que potenciar las acciones y se tiene que dar la obra que hace mucho venimos gestionando que es el centro del descubrimiento del Bañado La Estrella, porque hoy llegan los visitantes y no tienen los servicios de infraestructura”.

Julio Bañuelos, presidente de las Agencia Córdoba Turismo, consideró que la elección del río Mina Clavero como una de las 7 Maravillas Naturales de Argentina va a “potenciar al turismo” en la ciudad del mismo nombre y en toda la región de Traslasierra.

Bañuelos remarcó que a partir del nuevo estatus del río, “también se vienen nuevos desafíos como el de la planificación para su preservación, el desarrollo turístico y la concientización sobre el cuidado de uno de los lugares más lindos de nuestro país”.

“También se vienen nuevos desafíos como la planificación para la preservación”

Y, en ese sentido, adelantó que en los próximos días se reunirá con las autoridades del Gobierno provincial para empezar a delinear la planificación de nuevos proyectos para el desarrollo turístico de esa zona.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, celebró que la consagración de la Selva Misionera como Maravilla Natural Argentina generará “más puestos de trabajo” en la provincia.

El subsecretario de Ecoturismo de esa provincia, Fabio Zapelli, dijo, en tanto, que “Misiones se presenta a la Argentina y al mundo, con una selva y como un destino integral” y agregó que eso hay que saber capitalizarlo desde lo “público junto al sector privado, vendernos como un producto y transformarnos en la Amazonia Argentina”.

Por su parte, el intendente del PN Nahuel Huapi, Diego Cannestraci afirmó también estar contento “por el reconocimiento, de que los turistas y los vecinos nos hayan votado al parque dentro de esta distinción y además muy contentos porque dos parques mas también hayan sido reconocidos”, en referencia al Talampaya y Los Glaciares.