Amenazaron con balear a la empleada y robaron plata en una panadería

| Publicado en Edición Impresa

Las sombras de la noche se habían adueñado de la tarde del martes cuando la empleada de la panadería situada en 11 y 63 vio entrar al local a tres jóvenes.

Según contó ayer a este diario Joanna Parisi (29), enseguida se dio cuenta de que no eran clientes. No se equivocó. Los sospechosos rápidamente le confirmaron esa presunción: sin siquiera exhibir algún arma, con tono de voz firme y desafiante le manifestaron que se trataba de un asalto.

De inmediato le expresaron que se quedara tranquila y que les entregara “toda la plata” que había en el negocio.

Sin embargo, segundos después, uno de los asaltantes la colmó de terror cuando le advirtió “danos la plata grande o te pego un tiro”, reveló Joanna a EL DIA.

“ESTABAN NERVIOSOS COMO YO”

En la tarde de ayer, ya más tranquila, la joven informó sobre el angustiante momento. “Esto pasó a las 8 menos cuarto de la noche, justo en momentos en que en el local no había clientes”, detalló.

Quizá esa circunstancia fue la aguardada por los maleantes para ejecutar su plan.

“Apenas los vi, supe que me iban a robar. De entrada, me parecieron sospechosos. Además, los noté nerviosos, como lo estaba yo cuando me dijeron que era un asalto”, reconoció.

Los ladrones solo buscaban los billetes que se habían reunido en la jornada. La empleada contó que “se llevaron 6.000 pesos que justo habían en ese momento y luego de pedirme una y otra vez que les diera la plata grande”.

También le reclamaron que les diera su celular, “pero les dije que no lo tenía y por suerte lo entendieron. Entonces, se fueron sólo con el dinero” al cabo de cuatro interminables minutos.

Joanna señaló después que “fue la primera vez que robaron acá desde que el negocio abrió en octubre pasado”. Y citó que “están filmados por las cámaras del local”.

La mujer calculó que los delincuentes “tienen entre 23 y 25 años” y citó que tras el asalto “entró un cliente que me dijo que observó todo y me ofreció ayuda”.