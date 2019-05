Las cámaras para controlar el tránsito ya funcionan pero las multas deberán esperar

Los dispositivos están instalados y aprobados por el INTI, pero restan pasos administrativos para empezar a sancionar

Los equipos de las fotomultas están funcionando pero aún no sancionan

Los equipos automáticos para registrar las transgresiones más usuales que se comenten en la vía pública, como por ejemplo, conducir a exceso de velocidad o pasar semáforos en rojo ya están instalados y en funcionamiento en diferentes puntos de la Ciudad, pero por ahora no se está sancionando a los infractores.

Así lo informaron fuentes comunales, que aclararon que para que ello ocurra deberán completarse antes algunos trámites administrativos que están en marcha.

Las cámaras empezaron a instalarse hacia fines del año pasado. Los dispositivos, colocados en las principales avenidas y semáforos para detectar, como se dijo, exceso de velocidad y pase en rojo, respectivamente, fueron homologadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Dicho organismo emitió recientemente un certificado de verificación de las multas emitidas con equipos de fotos-radar.

“Dicho certificado es muy importante ya que otorga confiabilidad a las multas fotográficas, asegurando que la infracción sea correctamente asignada; y que el registro gráfico correspondiente sea seguro desde el punto de vista informático”, aclararon los voceros comunales.

No obstante, por ahora no se envían fotomultas a los infractores. Desde el Municipio platense explicaron que “ya se lleva a cabo la toma de imágenes en distintos semáforos de la Ciudad, pero no se producen notificaciones o sanciones a los usuarios hasta que entren en vigencia las fotomultas vinculadas al exceso en la velocidad de circulación”.

Sobre esta cuestión se aclaró que la Comuna avanza junto a la Provincia de Buenos Aires con el procedimiento administrativo y reglamentario necesario para la implementación de estas últimas. “Una vez culminada esta etapa -aclararon-, se procederá a la señalización de las mismas para su posterior puesta en funcionamiento”.

Al respecto, oportunamente se informó que la cartelería con la que se indicará las zonas de fiscalización de la velocidad de los vehículos ya está lista, aunque por el momento permanece depositada en una dependencia municipal a la espera de ser colocada.

Habrá carteles que señalen tanto la velocidad límite permitida como el aviso de que se está circulando en zona de fiscalización.

Por ahora no trascendieron los plazos que podría tomar dicho paso administrativo. Por lo mismo, tampoco hay mayores precisiones sobre cuándo empezarán a multar.

Como explicó este diario en anteriores ediciones, las cámaras van a utilizar al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (Sacit), que gestiona la Provincia. Dicho sistema centraliza la información de las actas de infracciones y permite, entre otras cosas, consultar y pagar las multas.

Según se informó oportunamente, como el Sacit pertenece a la Provincia, le corresponderá el 10% de lo que se recaude por las multas labradas. Otro 40% -se indicó- será para la empresa licitataria, que es TNG Vial, la misma que instaló y operará los dispositivos. En tanto que el 50% restante quedará para el Municipio.

Según pudo saber EL DIA, una vez que los cinemómetros -radares encargados de controlar los límites de velocidad- estén habilitados habrá un período de prueba que va a ser de alrededor de un mes. Durante ese plazo se tomarán las fotomultas y se les enviará la notificación a los infractores a modo de aviso y, aseguran, no se les cobrará la multa. “Será una advertencia”, se aseguró semanas atrás desde la Comuna. “Pero completado ese tiempo -remarcaron entonces- se comenzará a cobrar”.

Tal período de prueba -es decir, sin sanción económica- sería sólo para los casos de excesos de velocidad. Mientras que a aquellos que crucen en rojo el semáforo -lo que se considera una falta grave- se les cobrará la multa desde el primer momento. Como dato a tener en cuenta, en La Plata, la sanción por pasar en rojo un semáforo puede estar por encima de los $40 mil.

En el Municipio se ha afirmado que la instalación de las cámaras está vinculada a una “política de prevención” y no de recaudación.

Si bien los cinemómetros que controlan la velocidad estarán señalizados, en su momento desde TNG se aclaró que no sucederá así en los semáforos, porque allí se rotarán para evitar que los automovilistas solo respeten los ordenadores lumínicos en los que saben que se hacen controles.

Se estiman que serán al menos 65 los nuevos equipos automáticos instalados en las calles platenses.

Los responsables de la firma que coloca esos dispositivos de medición dijeron en su momento a EL DIA que la tecnología permitirá contar con datos para mejorar el tránsito en la Región y, en la aspiración de que La Plata avance hacia un modelo de “ciudad inteligente”.

La empresa que operará los equipos dice que el margen de error de las multas es menor al 1% y además desde la firma han señalado que “la foto queda encriptada, no se puede alterar”.

Sobre la ubicación de los equipos, los especialistas indicaron que previamente se hacen relevamientos que justifiquen su instalación.

