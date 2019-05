A juicio el periodista marplatense que “desvaneció” cuatro millones de dólares

Está acusado de estafar a un centenar de ahorristas, a quienes les ofrecía la administración del dinero en inversiones rentables

Un periodista y financista acusado de estafar a más de 100 ahorristas por casi 4 millones de dólares en Mar de Plata será juzgado desde esta mañana en un proceso oral y público que contará con más de 150 testigos. Se trata de Daniel “Cacho” Viglione, quien condujo durante años un ciclo sobre economía y mercados en la repetidora de Radio Mitre en esa ciudad balnearia hasta que fue detenido por el caso en noviembre de 2016.

Según las fuentes, Viglione fue acusado por decenas de ahorristas de haberlos engañados tras entregarle distintas sumas de dinero desde 2008 para supuestas inversiones en mercados internacionales.

Tras esas denuncias, el periodista escapó de Mar del Plata en octubre de 2016 y estuvo dos semanas prófugo, hasta que fue capturado en Mendoza.

La Fiscalía de Delitos Económicos marplatense detectó 87 estafas, en las que resultaron víctimas al menos 112 personas, por un total de 3.930.000 dólares.

En la mayoría de los casos, las denuncias fueron por sumas de entre US$ 5.000 y US$ 50.000, aunque en una decena de ellas las cifras fueron muy superiores: una pareja acusó al financista de estafarlos por US$ 673.000.

En la causa también está imputada la ex socia del periodista, María Delia Larsen y ambos serán juzgados por los delitos de “estafas reiteradas y uso de instrumento privado falso en concurso ideal”.

El debate oral se realizará hasta el 28 de junio en el Juzgado Correccional 2 de Mar del Plata, a cargo de Ana María Fernández, y el Ministerio Público Fiscal estará representado durante este proceso por David Bruna.

Según la instrucción del caso, llevada adelante por el fiscal Fernando Berlingieri, Viglione aprovechaba “la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de un programa radial dedicado al análisis económico y de mercados mundiales”, y atraía a sus víctimas “con la posibilidad de generar rentabilidad a partir de sus ahorros, proponiendo falsamente encargarse de invertirlos en el mercado internacional de divisas”.

“A lo largo de los años fueron instalando oficinas donde realizaban la atención al público, extendían recibos falsos. Además, Viglione organizaba reuniones en hoteles de Mar del Plata y Buenos Aires.

“Desavenencias económicas” aquejaron al periodista a partir de 2016 y “pusieron en evidencia que no había asignado el destino prometido al dinero recibido”.