Oreja: "Gracias Gimnasia, me voy orgulloso de haber vestido esta camiseta"

Tal como anunció hoy este medio, Faundo Oreja no seguirá ligado al Lobo de cara al próximo torneo. Fue una decisión del cuerpo técnico que comanda el Indio Darío Ortiz y fue aceptada por el futbolista, quien agradeció la sinceridad del técnico para comunicarle la noticia.

De este modo, el lateral derecho de 36 años se despide del Lobo tras siete años, después de haber llegado en junio de 2012 procedente de Ferro. En diálogo por la Redonda expresó agradecimiento para el Gimnasia, para el hincha y para todo el entorno que tuvo durante su estadía en la entidad.

En primer lugar, contó que Ortiz le fue de frente y lo valoró. Por eso se despidieron con un abrazo tras una charla amena. "Nos juntamos a comer un asado para despedirnos, y se encargó de decírmelo personalmente. Obviamente agradecido por la transparencia y la sinceridad. Siempre se manejó así y fue una charla amena y cordial. Nos dimos un abrazo y a pensar en lo que viene".

Además manifestó que no lo sorprendió la despedida. "No me sorprendió. Uno piensa o confunde, el Indio me quiere mucho y que por esa cuestión te harían seguir, pero es el entrenador y tiene que tomar decisiones y bienvenido sea. Es algo futbolístico. Hace mucho que estoy en el Club y le hace bien a todos que uno no continúe para que todo se renueve, con nuevos nombres y esperanzas. Tuve un buen semestre y eso dejó un manto de dudas de si podía continuar, pero era una posibilidad. Uno tenía fuerzas para seguir, pero no decide uno".

Claro que este alejamiento tiene una mezcla de sensaciones por el cariño que le tomó al Club: "Mis hijos no quieren salir de la pieza, pero son enseñanzas de la vida. Tengo orgullo y felicidad, y también tristeza. Hace siete años que voy todos los días a Estancia".

Asimismo dejó en claro que no le molestó no poder despedirse jugando. "Agradecí que haya sido así de hermético, porque me enfoqué en el día a día. La batalla estaba ganada desde que volví a jugar con Pedro y pude mantener con el Indio. Me hubiese gustado terminar en el Bosque pero en fútbol los cuentos de hadas no existen".

En otro orden, admitió que es consciente que muchas veces fue discutido por su forma de jugar, pero aseguró que no cualquiera juega siete años de manera ininterrumpida en un club: "Como dijo mi amigo Faravelli, hay que mirar toda la película. Si jugué siete años con continuidad, tan malo no soy. No hay mucho para discutir. Te puede gustar más o menos, pero si un jugador juega 7 años ininterrumpidos, algo bien tiene que hacer y hay algo más que jugar bien al fútbol, hay compromiso, responsabilidad, energía, profesionalismo y un montón de cuestiones que los técnicos ven".

EL FUTURO

Respecto al futuro a corto plazo, el defensor contó que le gustaría seguir jugando un tiempo más y después dedicarse a la dirección técnica. Y Pedro Troglio, alguna vez manifestó que sería un colaborador que le gustaría tener en su cuerpo técnico.

"Me gusta el fútbol, y tengo en claro que me gustaría seguir ligado desde la dirección técnica", señaló y consideró que Pedro lo tendría en cuenta porque valora su "transparencia. Siempre me manejé así, muchas veces me he equivocado, pero siempre diciendo las cosas en la cara. Por eso me gustó lo de Indio hoy, puede doler, pero siempre es mejor las cosas en la cara. A veces las cosas las complicamos nosotros, porque son más simples. Hay necesidad de armar otro equipo y listo. A los 13 años me dijeron que no podía jugar al fútbol...es fútbol y cada uno tiene su gusto personal. Me siento orgulloso en la perserverancia, no fui un tocado por la varita, por eso me golpeo el pecho por eso".

Pero de todos modos, aseguró que un tiempo más quiere jugar: "Estoy preparado, tuve un buen semestre después no haber tenido uno bueno. Me sentí bien y me dan ganas de seguir, hay que ver después de las vacaciones. Tengo ganas de seguir jugando. Al fútbol lo vamos a extrañar cuando no juegue".

Y en este sentido reconoció que la vez pasada "tuve diálogo con Alvarez de Aldosivi pero ahora no hay nada, es la verdad".

A PEDRO LO AMO, ES EL 1

Consultado sobre qué se mejoró con la llegada del Indio para levantar desde la sumatoria de puntos, no quiso genera polémicas y aclaró que con "Troglio no puedo ser objetivo".

"Son dos técnicos diferentes pero parecidos. Cada cual tiene su libreto. Y a Pedro lo amo, es el 1 y no soy objetivo con eso. El Indio pudo enderezar un poco la cosa en cuanto a puntos y se acomodó".

Y remarcó que "con Pedro me veía campeón en el torneo y también en la Copa Argentina. No se dio".

"LOS ABRAZO CON EL CORAZÓN"

Para despedirse, el lateral dejó en claro que se va orgulloso de haber vestido la camiseta albiazul durante tanto tiempo y le agradeció a los hinchas por el afecto que le brindaron.

"Me genera muchísimo orgullo hasta donde llegué con esta camiseta. Hay una historia importante, con jugadores importantes, y haber jugado más de 200 partidos me llena de orgullo. Estuvimos cerca de ser campeones y no se dio porque es fútbol. Me voy en paz conmigo y puedo mirar a los hinchas a la cara. Gracias a Gimnasia, al hincha. Para uno diste más y para otros menos, pero me voy en paz y orgulloso de haber vestido esta camiseta".

Y también destacó que su relación con la gente fue más que positiva. "Es aspecto fue re positivo, alguna puteada es normal, uno es calentón pero es lógico que te puteen si no ganamos. Uno cuando se involucra mucho duele más y pesa no ganar. Pero en general, ha sido positivo, han coreado mi nombre, con los monstruos que pasaron por Gimnasia. Por eso le digo gracias a la gente. Gracias a todos, a mis compañeros, a los utileros, cuerpo médico, a los hinchas, al escudo. Los abrazo con el corazón", cerró.

EL TUIT DE TROGLIO