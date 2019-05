“No podía perderme este partido”

El defensor del Manchester United llegó el miércoles al país y dijo presente en la despedida del Chapu Braña, una persona clave en sus inicios: en 2009 le regaló un auto para que pueda ir hasta el Country

| Publicado en Edición Impresa

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

“Llegué hace unas horas de Inglaterra, comí un asado con mi familia y me vine para la cancha. No me podía perder la despedida del Chapu”. Así, con una sonrisa, habla Marcos Rojo, jugador del Manchester United, ex campeón con Estudiantes e integrante de la Selección. Sin dudas, una de las notas salientes que tuvo el último partido oficial de Rodrigo Braña.

-Si se lo contás a tus compañeros del United tal vez no logren entenderlo...

-Ya saben como soy y todo lo que quiero a este Club. Cuando les digo que voy a ver al Pincha para ellos ya no es noticia. Es parte de mí y lo saben muy bien.

-¿Cómo encontraste a Estudiantes en este regreso y qué tenés planificado para tu futuro?

-Bien, en este partido lo ví muy bien. Por suerte ganamos, porque cuando estaba entrando a la cancha escuché el gol de ellos. Un tipo de seguridad me dice que íbamos perdiendo y le dije “ahora vas a ver que se lo damos vuelta”. Me senté en la platea y llegaron los tres goles. Estoy contento, porque Estudiantes jugó un gran partido. No podía faltar en este partido, porque el Chapu es un gran amigo y me provoca una profunda emoción estar con él.

-¿Qué será de tu futuro?

-Por ahora seguir en United. Hablé con el técnico antes de las vacaciones y qué pensaba hacer conmigo. Me dijo que me tenía en cuenta, que era un jugador importante, que me iba a tener en cuenta y que quería que me recuperara bien para poder contar conmigo en el primer equipo. Ahora a descansar, estar con mi familia antes de regresar a Inglaterra.

-¿Qué relación tenés con Braña? ¿Qué significó para vos?

-Lo quiero un montón. Cuando subo a Primera fue una de las personas que más me aconsejó. Es un gran amigo, me recibió de manera increíble. Estuve con él en el plantel de la Libertadores y el Mundial de Clubes de 2009, pero recién jugué cuando fuimos campeones en 2010.

-¿Ahí fue cuando te regaló el auto?

-Sí, cuando estábamos por jugar la final de la Libertadores me prometió que me iba a regalar un auto si lo lográbamos. En Belo Horizonte le dije “ahora me debés un auto”. Y me lo dio a la semana. Era un Ford K. No me lo olvido más. Antes iba a entrenar en bicicleta.

Reconoció el llamado de Nicolás Burdisso

Meses atrás la prensa británica había advertido que Marcos Rojo no iba a ser tenido en cuenta en el Manchester United. El jugador lo desmintió, pero reconoció que recibió llamados de otros clubes y ligas.

-En Argentina se habló de Boca...

-Sí, es verdad. Me llamó Nico Burdisso, que fue compañero mío en la Selección. Me llamó cuando asumió en Boca. En ese momento yo no estaba jugando. Le agradecí pero le dije que mi intención era seguir en Manchester. Boca es un gran equipo, pero por el momento quiero seguir en Europa.

-¿Cuándo creés que será un buen momento para regresar a Estudiantes?

-No lo sé. Me quedan tres años más de contrato en Inglaterra. Ahí se verá. Recién tengo 29 años y mucho camino por recorrer. Volver voy a volver, pero no sé cuándo.

-¿Seguís insistiendo que tu regreso al país será a Estudiantes?

-Sí. Siempre dije que voy a volver a jugar en Estudiantes y espero que así sea. Volver a mi casa, estar con mi familia y jugar en Estudiantes sería la frutilla del postre para mi carrera.

-¿Y volver a la Selección lo imaginás?

-Seguro. Soy joven y tengo mucho para dar. Sé que si me esfuerzo y consigo una regularidad en Inglaterra puedo volver y pelear por un lugar. Estoy tranquilo. Espero descansar un poco y pegar la vuelta de la mejor manera.

-Te vimos hablar con Andújar. ¿Vas a convencer a Mascherano para que venga a Estudiantes?

-Sí, a Mariano le dije que había venido con esta campera naranja por él. Me regaló su camiseta, ja. Y sí, en un grupo de WhatsApp que tenemos hablaron de Estudiantes. Ojalá se dé, pero Masche está muy bien en China.

-¿Entendiste la decisión de Scaloni de no incluirte en la lista de la Copa América?

-Sí, hablé con él cinco meses antes. Me dijo que me tenía en cuenta pero siempre y cuando tuviese continuidad en mi club. No lo pude conseguir y por eso entiendo su decisión. Lo respeto porque es una gran persona además de buen entrenador. Ojalá les vaya muy bien en la Copa América.