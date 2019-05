Aseguran que el drama de las canillas secas "es más amplio": crecen las quejas en la Ciudad

Vecinos de Altos de San Lorenzo afirmaron que, tras conocerse el caso del barrio Foecyt, la escasez se extiende a otros sectores de la localidad. En tanto, en Plaza Sarmiento denunciaron que en los últimos quince días tuvieron agua solo en una jornada

El drama de las canillas secas vuelve a golpear en la Ciudad, esta vez en la zona de Plaza Sarmiento, donde los vecinos aseguran que en los últimos quince días contaron con el servicio de agua potable solo en una jornada.

El faltante de este líquido esencial, afirman los usuarios, altera el ritmo cotidiano ya que lavar la ropa, cocinar, limpiar el piso, higienizarse y otros menesteres del hogar se tornan cada vez más difícil. Sofía, una vecina de 65 entre 19 y 20 que dio cuenta de este cuadro, sostuvo que "en los últimos días estuvimos gastanto plata en lavaderos y ni siquiera podemos bañarnos porque no sale una gota".

La mujer expresó que "ya no sé más qué hacer, me canso de llamar y reclamar pero no tenemos una solución a este problema".

"Primero nos dijeron que había un desperfecto en 19 y 66, luego acusaron problemas con la luz y ahora no sabe qué decir. Además, no tienen idea de cuándo lo van a solucionar", manifestó.

"Por lo que leí en el diario, sabemos que este problema es en toda la zona y que hay problemas en otras parte de la Ciudad. No puede ser que estemos viviendo en estas condiciones", añadió.

En tanto, vecinos de Altos de San Lorenzo que se hicieron eco por la escasez de agua en el barrio Foecyt (27 y 75) de esa localidad, drama denunciado en el día de ayer también tras arrastrar varios días "sin una gota", aseguraron que esta deficiencia se extiende también hasta sus viviendas, en la zona de 83 y 26.

"La falta de agua es más amplia que el caso de los vecinos de Foecyt. Sobre calle 83 desde 26 y 28 tampoco tenemos agua. El problema lleva varios años y muchos instalaron bombas, pero nosotros no tenemos. El problema del agua es de nunca acabar, lo padecemos ahora y también en verano cuando la situación se torna insostenible", explicó un usuario identificado como Daniel.