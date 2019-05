Kike Teruel sobre la denuncia sobre su sobrino: "Estamos destruidos"

El integrante de Los Nocheros habló al respecto este martes en un programa televisivo



"Kike" Teruel se expresó este martes en Intrusos sobre la detención de su sobrino Lautaro, acusado de haber violado a una nena.

"La familia está destruida, y sobre todo la de la víctima. Nos enteramos por los medios y nos pusimos todos a llorar. Si se comprueba, es una aberración. Él lo confesó en los audios, lo escuché”, dijo a poco de comenzar la comunicación teléfonica con el programa televisivo.

Luego fue consultado sobre la denuncia mediática que pesa sobre su propio hijo, Felipe, a quien una conductora de radio y televisión salteña lo acusa de haberla abusado.

Furioso, Teruel replicó: "Es menor de edad mi hijo. Mi hijo tiene un millón de amigos. Y ustedes (por los periodistas) quiero que empiecen a ratificar las denuncias que tienen y quienes hablan. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa".

Y subrayó: "Mi hijo es menor de edad. No hizo nada. El único problema es que tiene un montón de amigos y en una fiesta entró alguien que no tenía que entrar. Mi suegra cuida a mi hijo de 16 años cuando nosotros no estamos en casa".

Finalmente, el músico concluyó: "Somos una familia muy linda e intachable. Mi hijo es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos. No la conocemos a esta chica, que haga la denuncia que quiera, mis hijos tienen la frente en alto. Él no la conoce a esta chica, entró a la fiesta en una mezcolanza".