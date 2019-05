Jueves de marchas: Barrios de Pie, IOMA, motoqueros, odontólogos jubilados y judiciales

Tras el paro general de la jornada de ayer y cuando todo parecía recobrar la calma, este jueves la Ciudad era escenario de múltiples protestas llevadas a cabo por distintos sectores y que repercutían principalmente en la zona del centro.

Esta mañana una enorme columna de manifestantes enrolados en la organización social Barrios de Pie llegó a La Plata proveniente de distintos puntos del Conurbano Bonaerense. Desde la estación de trenes de 1 y 44 marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y tenían previsto para después del mediodía desplazarse hacia la Municipalidad.

Maia Luna, referente de Barrios de Pie, consignó que vamos a pedir alimentos para los comedores barriales ante la difícil situación que estamos atravesando. "La Plata tiene el cordón frutihórticola más importante del país y en los comedores de los barrios están faltando alimentos. Las autoridades se comprometieron a ayudar, pero ante la falta de acciones vamos a la Municipalidad a renovar el reclamo", sostuvo.

Por otra parte, cuidadores domiciliarios y asistentes terapéuticos protestaron en la sede de IOMA de 46 entre 12 y 13 por el atraso de pagos. La convocatoria estuvo a cargo de la Asociación Civil de Trabajadores y Cuidadores Domiciliarios Argentino, que denunció demoras en los haberes por las prestaciones brindadas. "Hay cuidadoras domiciliarias que no están cobrando sus haberes desde hace un año, no se nos permite entrar a las distintas áreas a prestadores y afiliados por lo que no podemos gestionar personalmente para que se pongan al día", dijo Nancy Tristán, presidenta de la asociación.

Otro sector movilizado durante la jornada era el de los jubilados odontólogos, que protestaron y entregaron un petitorio en la Caja de Odontólogos bonaerenses, ubicada en 55 entre 9 y 10, con el que volvieron a exigir la actualización de haberes

En esta protesta organizada por la asociación de jubilados y pensionados odontólogos, la Sociedad Odontológica y la Agremiación médica del sector, remarcar los montos ínfimos percibidos y piden una revisión de los mismos.

Son 3.200 los profesionales pasivos registrados en el territorio bonaerense y cobran jubilaciones de $9.000 o pensiones de $5.000. Estos montos son de bolsillo, después de que a los sueldos brutos se les deduce el aporte para la cobertura de salud, que está a cargo de la propia caja en el marco de un sistema llamado COMEI.

“De una jubilación de $13 mil, la obra social se lleva $4.000” precisaron los odontólogos retirados de la actividad: “no tenemos drama con la su cobertura, que es impecable, pero no nos queda otra que reclamar la revisión de haberes que son paupérrimos. Queremos que la Caja use parte de sus utilidades financieras, que son abundantes, para paliar este panorama sin aumentarles el aporte a los activos”.

En este marco, autoridades de la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires indicaron que es “justo” el reclamo por una jubilación mejor para nuestros colegas pero advirtieron que “no debemos desconocer la historia y las medidas demagógicas que nos han traído hasta este punto” y agregaron que “creemos que es nuestro deber recomponer el haber jubilatorio”.

Otro punto de reclamo era Tribunales, en 13 entre 47 y 48, donde los judiciales nucleados en la AJB se convocaron con bombos y banderas para exigir aumento salarial. La medida se concretaba ante la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal en el marco de la asunción del flamante ministro de la Corte Suprema, Sergio Torres. El tránsito en la avenida permanecía restringido.

“Los trabajadores judiciales protestamos por la negativa del gobierno de convocarnos a una paritaria digna y por el cese y devolución de los descuentos”, sostuvieron trabajadores que participaban de la jornada de protesta.

Por último, esta tarde en las inmediaciones del Senado provincial, en 51 entre 7 y 8, se realizará una marcha de motociclistas en rechazo a la sanción de una ley que busca que los conductores porten el número de patente en cascos y chalecos. "No permitiremos que nos numeren, no perdamos nuestra identidad", es una de las banderas que levantan desde el grupo "Las personas no se patentan" que organiza la actividad.