Cruce entre el Pami y una afiliada platense por una cobertura

Manuela Julia Costa Sbaffi - 38 - es una afiliada de PAMI que atravesó un tratamiento oncológico por un tumor en una de sus piernas y Manuel Costa, su padre, denunció que desde hace varios meses está postrada y sin poder caminar ya que la obra social no le renueva una prótesis que se le rompió después de una caída. “Estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer, mi hija hace tres años que no camina y no conseguimos que la deriven al Hospital Italiano que, por lo que nos dijeron varios especialistas, en el único lugar que puede atender su enfermedad”, sostuvo el hombre que vive en la zona del Estadio Único, en Tolosa.

Según contó el hombre, la vida de Manuela cambió radicalmente cuando se le detectó un cáncer de tibia; desde ese momento comenzaron a peregrinar por diferentes centros de salud hasta que finalmente hace unos dos años le colocaron una prótesis en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

“PAMI le prestó el servicio para operarla, eso no se pudo hacer en el Hospital San Martín y la intervinieron en el Roffo, pero hace cinco meses se cayó y se le rompió la prótesis por lo que quedó postrada”, relató el padre e insistió con que el lugar en el que su hija puede encontrar la atención específica a su patología es en el Hospital Italiano de capital federal, algo que solicitaron en la delegación de PAMI, se informó.

El padre se mostró angustiado por la demora que tiene que soportar su hija para recibir lo que definió como “la atención adecuada que ella necesita”.

Al ser consultados voceros de PAMI se comunicó que después de la caída ocurrida meses atrás la paciente recibió atención en el Instituto Médico Platense, pero se fue sin que le dieran el alta. El padre sostuvo que tomaron esa decisión cuando vieron que el tiempo pasaba y su hija no obtenía la respuesta que ellos esperaban.

“La paciente se fue disconforme de la atención que recibió en el Instituto Roffo y en el Hospital del Cruce Varela; del Instituto Médico estuvo 10 días internada y se retiró sin que le dieran el alta y cuando la llamamos se niega a las opciones de atención que se le dan”, señaló el vocero de PAMI.

En tanto Manuel Costa insistió que tratará por todos los medios de que su hija sea atendida por profesionales especializados en esa patología y en el lugar donde se tratan casos similares.

“Si no conseguimos que la atiendan en el Hospital Italiano de Buenos Aires vamos a presentar un recurso de amparo porque en los otros hospitales no conseguimos que le hicieran el tratamiento que ella necesita”, agregó.