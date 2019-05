El cafecito de Daenerys, ¿parte de una trama de venganza de Sansa?

Alguien desenterró de la web una imagen que compromete a la Señora de Invernalia: la pelirroja aparece sosteniendo la taza de café que se coló en el episodio del domingo de "Game of Thrones" y se volvió meme viral

Los memes estallaron hoy en las redes sociales con la taza de café intrusa de "Game of Thrones": en el episodio del domingo, "The Last of The Starks", en una de las escenas del festín de celebración tras la victoria contra el Rey de la Noche, sobre una de las mesas de Invernalia, aparece una taza de café de una reconocida cadena que, al parecer, abrió una sucursal también en Invernalia.

El "olvido" de la producción generó miles de comentarios en las redes sociales, y algunos incluso aventuraron que no se trataba de un error sino de simple publicidad no tradicional, aunque, con el correr de las horas, comenzó a barajarse otra teoría: ¿y si todo se trató de parte de un plan maléfico de Sansa Stark?

¿Cómo? Revolviendo como suelen revolver los fanáticos, apareció una foto de Sansa, junto a la pequeña Mormont, posando con ¡la misma taza de café!

Aunque la explicación lógica es, claro, que el equipo de producción repartía al elenco bebidas calientes para mantener la temperatura en las gélidas locaciones donde se grabó la octava temporada, en el mundo de "Game of Thrones" todo puede ser una pista: ¿y si Sansa quiso dejar en offside a su enemiga, Daenerys? ¿Y si el café estaba envenenado? ¿Y si todo es parte de un complejo y maléfico plan de la hija de Ned Stark para dejar sin trono a Dany? Lo sabremos el próximo domingo...