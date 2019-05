De la plaza a la fama y, en el medio, un rotundo "no" a Tinelli: ¿Quién es Dakillah?

La calle, las plazas, los barrios eran el hábitat natural de Morena Jabulij, los lugares por excelencia para exponer toda su capacidad corpórea, vocal y de empatía que requiere ser un buen artista de trap. Nacida el 8 de noviembre de 2000, y oriunda de Tigre, ahora esta artista formada entre pasto y pavimento, y que llega a la fama con el nombre de Dakillah, ya cuenta en su haber con dos Premios Gardel, con un Lollapalooza y coqueteó con una presunta participación en "ShowMatch" que al final no sucedió porque le dijo "no" a Tinelli.

Con tan sólo 19 años, se perfila como un referente del trap, uno de los subgéneros preferidos por chicos y chicas de las barriadas urbanas, y el hecho de haber conocido la fama y de ser una referente, le genera múltiples sensaciones y la posiciona con una valentía total para afrontar proyectos que tiene en el corto plazo.

En una reciente entrevista que dio a Teleshow, contó que “se viene El Emergente, y en noviembre me voy a España a hacer unos clips. Se viene una canción nueva, y hace poco salió un tema nuevo ("Luna"). ¡Estoy a full! El Lolla fue un antes y un después, la gente entiende más y me ve con otros ojos, se da cuenta de otras cosas. Hicimos show con banda, estuvo zarpado, me sentí mucho más cómoda, la pasamos re bien y la gente tenía energía. Me re gustó”.

Ella nunca olvida su pasado, sino que lo trae al presente todo el tiempo, más ahora en este momento que se encuentra en el ojo de todo el mundo. "Nunca le tuve mucho miedo a la calle, y eso que me pasaron cosas, mientras sepas respetar. Había muchas peleas, por ahí pasaban por al lado mío muchas drogas y era muy chica", comentó.

En cuanto cómo maneja este momento de pleno ascenso en su carrera musical, Dakillah sostuvo que “no soy demostrativa, pero vivo esto más que feliz.Suelo ponerme de mal humor, y es que me está sobrepasando la ansiedad. Me la agarro con todo el mundo, capaz respondo mal sin darme cuenta. A mí me cae tarde la ficha cuando pasan las cosas y después digo: "Wow, mirá lo que hice". Pero disfruto el momento, porque si no, estás nervioso y disfrutás menos las cosas”.

Muchos se preguntarán cómo surgió su nombre. Al respecto, ella recordó que ensayando una canción quiso decir The Killer, pero que le salió la palabra con la que finalmente se hizo conocida para triunfar en las grandes ligas. También se interrogarán acerca de su negativa a la propuesta de participar en la apertura de "ShowMatch".

"Con mi manager dijimos que no. No estoy para el faranduleo; soy chica, me tomo las cosas mal y no es un show mío. Sería cantar un tipo de música con el que no tengo nada que ver, no me siento cómoda. Me pasó una vez cantando en grupo que todas cantaban más alto que yo. Si fuera para hacer un show mio, sí iría", tiró.