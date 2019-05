Video.- Charlotte Caniggia y Lohan, gritos y agresiones en Puerto Madero

El violento noviazgo que mantuvieron Lhoan y Charlotte Caniggia, separados hace ya un año, sigue dando qué hablar. Ahora él dio a conocer un video en el que la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis aparece enardecida. A su vez, la acusa por rasguños, golpes y por la rotura de un espejo retrovisor de su auto.

La dramática escena transcurrió de noche o a la madrugada, en Puerto Madero. "Charlotte está sacada rompiéndome todo el auto. Miren el retrovisor. Estoy rasguñado, está todo y no la pueden retener, está viniendo la policía. Miren cómo me dejó el auto", dice durante el video. En ese momento había una tercera persona que realizó la filmación

“Salí, cortala. esto es lo que viví dos años, dos años esto ¿Dos años qué? Me estás maltratando”, son algunas de las frases que impartió Lohan en ese momento.

Sobre estas imágenes, el ex de Charlotte contó en el programa Involucrados que "ella toma alcohol. lla lo toma con humor en los programas. Ese día empezó a tomar, fuimos a un boliche, le dije que a la primera que hacía me iba, hizo una y me fui”.

“Yo estaba con mi amigo, salí a la puerta del lugar y vino ella y me pegó, me agarró del cuello. Me cruzo un patrullero y trato de taparme para que no me vean la remera rota, me pegó piñas", relató Lohan.

Se trata de una relación con sospechas de antecedentes de violencia. El año pasado, Nannis denunció en el programa de Andy Kusnetzoff que su hija pareció con moretones y puso la mira en su pareja. “Tenía moretones y nadie tiene moretones porque sí. Yo no tengo moretones en mi cuerpo. Tenes moretones porque te pegan. Ella te dice ‘a mí no me pegó nadie’, ‘me golpeé contra el sillón’, no podés hacer nada”, dijo. También se recuerda la pelea a trompadas entre Lohan y su cuñado, Alex Caniggia.