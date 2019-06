“A Johana le quitaron todos sus sueños”

| Publicado en Edición Impresa

La madre de Johana Ramallo (23), asesinada tras su desaparición en 2017, habló ayer por primera vez desde que se confirmó la muerte de la joven. En una conferencia de prensa, Martha Ramallo pidió la identificación y captura de los “culpables del femicidio” de su hija y reconoció que luego de que el juez federal Adolfo Ziulu le confirmó el 30 de abril que los restos hallados el año pasado en Palo Blanco, en Berisso, eran los de su hija, su vida “se desmoronó por segunda vez”.

“La descuartizaron en un descampado y la tiraron al lado de un arroyo y le quitaron todos sus sueños”, dijo la mujer, que prometió no parar “hasta ver que pagan con la sangre de sus hijos los culpables del femicidio, porque los maldigo una y otra vez, porque Johana no merecía que la secuestren en una red de trata durante un año y después me la descuarticen. Mi nieta no merece criarse a los 8 años sin el abrazo de su mamá”. Su abogado, Víctor Hortel, confirmó que el Equipo Argentino de Antropología Forense peritará los restos para determinar, si es posible, la mecánica y data del crimen.