Arranca un nuevo esquema para sacar la basura con 100 contenedores

En los próximos días se colocarán en el sector delimitado por plaza Italia, diagonal 74, plaza Moreno, calle 7 y plaza San Martín

En breve la Ciudad tendrá cerca de 100 contenedores en la zona céntrica para los residuos húmedos, los que se denominan habituales. La idea es despejar de residuos una de los sectores más castigados por la acumulación de desechos, a pesar de que en varias cuadras se co locaron contenedores aunque sin mayores medidas de seguridad. Ahora anuncian que llegará una tanda de cien, pero con un modelo más moderno.

Desde la misma Municipalidad se informó que “en los próximos días se pondrá en marcha el nuevo sistema de contenerización, con la colocación de los primeros 100 contenedores”.

En ese sentido, se estima que hacia mediados de este mes la Comuna comenzará con la primera etapa del proceso, instalando los primeros recipientes destinados a residuos húmedos en una zona triangular delimitada por Plaza Italia, diagonal 74, Plaza Moreno, avenida 51, Plaza San Martín y avenida 7, dentro del casco fundacional.

“La contenerización nos va a permitir contar con una recolección más ágil y segura”

Al respecto, el secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Marcelo Leguizamón, detalló: “La contenerización nos va a permitir contar con una recolección más ágil y segura, separar los residuos en origen y mejorar la higiene en la ciudad”, y remarcó: “Es un camino que nos va a llevar años de adaptación y perfeccionamiento, pero creemos que nos dará una mejor calidad de vida a todos los platenses”.

CONCIENTIZACIÓN

Cabe destacar que con el objetivo de informar a los vecinos sobre el nuevo sistema y generar conciencia acerca de la importancia de separar los residuos y respetar los horarios, el Municipio comenzó una campaña de comunicación puerta a puerta en la zona mencionada, que contempla la entrega de folletería y charlas informativas de inspectores de Espacios Públicos para vecinos y comerciantes.

“Como antesala de la colocación de los contenedores, avanzamos en una campaña de concientización”, comentó Leguizamón, y reforzó: “Le solicitamos a los vecinos que hagan la separación del reciclable y que saquen la bolsa de basura entre las 19 y las 20”.

Según se informó, se estima que durante lo que queda del año el Municipio colocará contenedores en el 25% del casco fundacional, para luego ir avanzando en otras zonas; así como en diferentes localidades del Partido.

A su vez, se indicó, la Comuna avanzará con la modernización de la flota y el aumento de la mayor cobertura de calles para el reciclado de los residuos secos que se sacan en bolsa verde.

“Además de modernizar la ciudad y mejorar la recolección, el sistema es muy importante en la prevención de inundaciones, ya que reducirá notablemente la cantidad de basura en la vía pública y, en consecuencia, las posibilidades de anegamientos u obstrucciones cuando llueve”, señaló el funcionario.

Desde la misma dependencia comunal indicaron que “la contenerización es el resultado de una decisión política de terminar con un sistema que se mantuvo y extendió durante 17 años a voluntad del ejecutivo municipal del momento”.

Como se indicó, el nuevo modelo que se pondrá en marcha tendrá una etapa de prueba.

VANDALIZACIÓN Y RETIRO DE BASURA

Combatir la vandalización y asegurar el retiro regular de los desechos en los contenedores que se coloquen serán vitales para que no haya mayores inconvenientes, tal como ocurrió en un principio cuando se instalaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde durante varios años se observó la acumulación de residuos al lado de los contenedores porque no se vaciaban y no había lugar para colocar las bolsas.