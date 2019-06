Plaza San Martín sin manteros, pero el resto del Centro se recargó de venta ambulante

Ante la presencia de efectivos de distintas fuerzas de seguridad, los vendedores protestaron en la gobernación bonaerense, la Legislatura y la Municipalidad, donde se reunieron con funcionarios sin llegar a un acuerdo para terminar con el conflicto

Otra vez la plaza San Martín entregó por cuarto día consecutivo una imagen impactante: cientos de policías de distintas fuerzas de seguridad volvieron a cercar el predio céntrico con el objetivo de que no se instale ningún mantero. La imagen del blindaje policial fue tan impactante como la que se daba cuando cientos de manteros se instalaban a vender ropa usada, accesorios y algunas antigüedades durante las tardes de los lunes, miércoles y viernes. Pero ese cerco policial no hizo más que potenciar la venta ambulante alrededor de la plaza y en distintos puntos de la Ciudad, ya que los ambulantes hicieron su “junio”, ofreciendo, como siempre, sus productos de dudosa procedencia.

Según pudo saber este diario, el blindaje policial llegó para quedarse. Incluso, un fallo judicial rechazó un pedido de hábeas corpus presentado por abogados que pidieron el regreso de los manteros y el retiro de las fuerzas de seguridad. El juez Guillermo Federico Atencio, en su fundamentación dijo en otros términos que el “Estado tiene la potestad de utilizar la fuerza de seguridad para sostener el orden” y “no pone en riesgo la vida de nadie”.

Ayer, medio centenar de manteros que intentaron volver a trabajar a plaza, se encontraron con el cerco policial y resolvieron hacer una protesta frente a la gobernación provincial, luego fueron hasta la Legislatura y culminaron en el Palacio Municipal. En los tres lugares pidieron “volver a trabajar”.

HASTA EL ATARDECER

En los jardines de 12 entre 51 y 53 los manteros se quedaron y estuvieron hasta el atardecer. Mientras una comisión de los vendedores se reunió con funcionarios municipales, hubo gente que en la espera se descompuso y tuvo que ser asistida por el SAME local. Al salir de ese encuentro, los manteros que participaron de la reunión indicaron a los presentes que no hubo ningún avance y no encontraron respuestas. “Ofrecimos otros lugares, pero nos dijeron que no a todo”, dijo una mujer megáfono en mano.

“No podemos ir al predio de 134 y 80 porque piden 20.000 pesos para ingresar. Y nos resulta imposible llegar a ese dinero”, expresó otra mujer que contó que “somos entre 600 y 800 manteros. Nos llevamos a casa entre 200 y 300 pesos por día que hay que estirarlos si o si. Ahora no nos dejan trabajar en ningún lugar y también levantaron otras ferias. Más de 1.000 personas nos quedamos sin el ingreso que nos permitía subsistir”.

Lo curioso del caso, y tal como ocurrió el viernes pasado, es que mientras la plaza está blindada, en los alrededores los ambulantes trabajan sin que nadie se les acerque.

AMBULANTES A PLENO

Los habituales ofrecimientos de los vendedores ambulantes que ponen ropa, calzado, mochilas, accesorios, aparatos tecnológicos, verdura, fruta y cualquier otro rubro que pueda imaginarse en las veredas, tuvieron lugar desde el mediodía y hasta que la tarde se transformó en noche en las calles 7, 8, las transversales de 45 a 50 y muchos se mudaron a calle 12, cambiándole la fisonomía de ese centro comercial que tenía algunos ambulantes pero no tantos como los que se vieron ayer. También se pudo observar la presencia de ambulantes en diagonal 80, fundamentalmente senegaleses.

Según se pudo saber, el blindaje policial continuará en estos días. A rajatabla, los policías no se mueven de su metro cuadrado y en grupos de cuatro a cinco efectivos, cubren el perímetro de la plaza céntrica.

No fueron pocos los peatones que miraron con incredulidad ese escenario y terminaban sacando fotos de una imagen pocas veces vista en la capital provincial.

UN EXTENSO CONFLICTO

Desde hace varios meses que la Municipalidad viene realizando operativos para terminar con los manteros en la plaza San Martín. Sin embargo, la feria de ropa usada se montó cada día que se lo propuso hasta que llegó el blindaje de seguridad del viernes pasado.

A mediados de la semana pasada, trascendió un proyecto de un grupo de concejales de la oposición que intentaron legalizar la “feria americana” que se desplegaba tres veces por semana en 7 y 51. La propuesta generó diferentes expresiones de rechazo y la idea, en principio, naufragó.

Pero poco después de presentada esa iniciativa, llegó el operativo cerrojo policial de la plaza y la situación volvió a cambiar drásticamente. En lugar de 600 a 800 manteros, la plaza quedó ocupada por 400 o más policías.

Las próximas horas serán cruciales para la resolución del conflicto. Las negociaciones o las charlas entre manteros y funcionarios municipales siguen intransigentes. Según distintas fuentes consultadas, la idea es sostener el operativo la cantidad de días necesarios para plasmar la idea de que no volverá a montarse una feria en la plaza San Martín.