Alexis Mac Allister jugará en Boca y Gustavo Alfaro ya tiene bajo el brazo el primer refuerzo

| Publicado en Edición Impresa

Después de las frustradas incorporaciones de Eduardo Salvio (por ahora), del italiano Daniele De Rossi y de Matías Silvestre, la dirigencia de Boca, con Daniel Angelisi a la cabeza, salió al mercado con los tapones de punta, en procura de satisfacer los deseos del entrenador Gustavo Alfaro. Y en cuestión de horas, abrochó el primer refuerzo. Se trata del volante de Argentinos Juniors, Alexis Mac Allister, uno de los jugadores preferidos del entrenador Gustavo Alfaro.

Parece ser que el llamado telefónico que le hizo el propio técnico xeneize al jugador surtió efecto.

Pues en una negociación rápida y efectiva, la dirigencia de Boca acordó con el Brighton, dueño del pase, para que el futbolista se convierta en el primer fuerzo de este semestre.

La llegada del jugador de Argentinos Juniors, de 20 años, quedaba supeditada a lo que iba a decidir el Brighton inglés, que ya había comprado su pase en una suma cercana a los 9 millones de euros.

El club dueño del pase estuvo de acuerdo en ceder al enganche por un año, condición que pedía el club de la Ribera para que Alexis se transforme en jugador xeneize.

De esta manera, Alfaro salta de felicidad, y podrá contar en el plantel con otro enganche más, junto a Bebelo Reynoso, más allá de que los dos tienen características diferentes. Boca no era el único equipo interesado en contratar los servicios del mediocampista de Argentinos Juniors, de gran presente en la última Superliga, pues también estaban en la lista San Lorenzo, Independiente y Racing.

¿PAVÓN POR SALVIO?

Para los dirigentes de Boca, no está caída la posible llegada a la institución de Eduardo Salvio, del Benfica, de Portugal.

Por lo que se supo desde el entorno del jugador, no tendría intenciones de regresar al país, ya que buscaría continuar en el club lusitano. El director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, no se da por vencido, y en las últimas horas habría propuesto otra alternativa en la negociación: Cristian Pavón está a la venta y no sería descabellado pensar que forme parte de las tratativas para incorporar al volante.

¿CIFRA RÉCORD POR ALMENDRA?

Se sabe que de un momento a otro Agustín Almendra, el volante juvenil de Boca dejará el club para incorporarse al Nápoli.

¿Cuánto dinero podría ingresar a las arcas de Boca con esta venta?. La Gazzeta dello Sport, uno de los principales medios deportivos de Italia informó que el Nápoli está cerca de un acuerdo por Agustín Almendra y que pondría sobre la mesa 30 millones de euros.