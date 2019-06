La nueva "changuita" de Silvia Süller para paliar la crisis: ¿cuánto cobra por una selfie?

Silvia Süller, quien desde hace un tiempo viene manifestando que atraviesa un difícil momento económico, sacó a relucir su faceta emprendedora con una idea pocas veces vista.

"Hace 33 años que entro en sus hogares. Me quieren, los quiero. ¿Me ayudaría alguien? No es joda ni se me caen los anillos", expresó la exvedette que según expuso comenzó a pedir 100 pesos a cambio de figurar en una postal junto a sus admiradores.

"En esta tarde horrible nada mejor que pasea por el shopping Abasto y de paso cañazo. Todos van al shopping para verme y fotografiarse. Aviso... la foto 100 pesos. Hay que vivir y dejar vivir. Secos o miserables egoístas abstenerse", escribió en Instagram.