Incertidumbre de alumnos por un curso aeronáutico que no arranca

Un grupo de aspirantes al curso de Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves, que solía dictarse en el aeropuerto de La Plata -ubicado 7 y 610-, se comunicó con este diario para expresar su preocupación porque “no inician las cursadas” y “sin ningún motivo se prohíbe a profesores y alumnos ingresar a la institución”. Según expresaron, son más de 80 estudiantes los damnificados, quienes llevan “varios meses de clases perdidos”.

Frente a la inquietud planteada, EL DÍA consultó a autoridades del Gobierno bonaerense que, a través del Ministerio de Seguridad, sostuvieron que “el curso no era oficial, pero se decidió continuarlo para que quienes se habían anotado en 2015 pudieran terminar sus estudios de tres años y así egresaron 14 alumnos”.

Para los alumnos, la incertidumbre se remonta al mes de febrero “cuando deberían haber empezado las clases. Pero nos siguen poniendo excusas, quieren cerrar el curso y así se dilata nuestro ingreso al mercado laboral”, protestó un joven.

Transición

Sin embargo, las fuentes del Ministerio de Seguridad consultadas remarcaron que de lo que se trata es de avanzar hacia un proceso de transición para “formalizar el curso, dándole el grado de tecnicatura -o título terciario- reconocida por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires”. De ese modo, confiaron en la Provincia, se garantizaría “una salida laboral más amplia y segura”.

Reestructuración

“Es importante resaltar que no se buscar dejar a nadie sin estudios -insistieron los funcionarios-, sino formalizar una carrera y que sus alumnos tengan todas las garantías formales como corresponde a una carrera de tres años”.

En tanto, en Seguridad subrayaron que trabajan junto al Instituto de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo en distintos cursos de perfeccionamiento y formación laboral para el ambiente aeronáutico, “todos regulados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”.

Por último, en la Provincia aclararon que “este año no se debería haber realizado la inscripción [al curso de Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves], porque su director nunca se presentó y porque no fue autorizado, hasta tanto no se resuelva la reestructuración de la futura carrera”. El objetivo, concluyeron las fuentes bonaerenses, “es que quienes se inscriban tengan un mejor acceso a la educación, se apunta a mejorar una carrera en beneficio de todos”.