"Messi necesita del equipo", sostuvo el "Cholo" Simeone

El ex jugador del seleccionado argentino y actual entrenador Diego Simeone opinó hoy que Lionel Messi "necesita del equipo" para "resolver" el juego y descartó que le afecten las comparaciones con Diego Armando Maradona.

"Messi, en cualquier momento, va a resolver el juego pero evidentemente necesita del equipo y que sus compañeros tengan la seguridad y la confianza que los aleje de tener ese imán que es Messi", manifestó el "Cholo" Simeone en una entrevista con Fox Sports.

Consultado por la constante comparación con Diego Armando Maradona, el director técnico de Atlético de Madrid descartó que eso afecte al actual capitán del seleccionado argentina ya que "solo le importa ganar".

"Lo único que quiere es ganar. No le importan las comparaciones, no le importa absolutamente nada. Solo le importa ganar. Es un jugador que por lo que veo todo lo que le sucede alrededor no le afecta, solo quiere hacer goles y ganar. No tengo ninguna duda de que es así", afirmó el ex DT de Racing, Estudiantes y River, entre otros.

El ex jugador del seleccionado argentino también analizó a los cambios que perfila el entrenador de la "albiceleste", Lionel Scaloni, para el partido de mañana ante Paraguay por la segunda fecha de la Copa América luego del traspié en el debut ante Colombia (2-0).

"Todos vivimos del resultado. Que Scaloni haga lo que sienta porque lo más sano es que el entrenador sea transparente", aconsejó y en cuanto a las variantes explicó: "Tal vez necesita velocidad en las bandas con (Roberto) Pereyra y (Rodrigo) De Paul y más posesión con (Giovani) Lo Celso y (Leandro) Paredes".

Y, en esta línea, calificó como el "cambio más importante" incluso por encima de la salida de Sergio Agüero por Lautaro Martínez la presencia de Lo Celso por el centro "para encontrar más rápido a los de adelante".

PERSONALIDAD DESTACADA

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid y ex futbolista, recibirá mañana una distinción como "Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte" que otorga la Legislatura Porteña.

El acto se realizará desde las 18 en el Salón Montevideo del palacio de Perú 160 y contará con la presencia del impulsor de la iniciativa, el diputado Daniel Del Sol (Vamos Juntos).

El "Cholo" nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1970 y, luego de su debut profesional en 1987 con la camiseta de Vélez Sarsfield, pasó por el Pisa de Italia; Sevilla y Atlético de Madrid de España; Inter y Lazio de Italia, para finalizar su carrera como jugador en el Racing Club y en el mismo acto convertirse en técnico de la institución de Avellaneda.

Además, fue entrenador de Estudiantes de La Plata, River Plate, San Lorenzo, Catania de Italia y Atlético de Madrid, institución en la que trabaja desde 2012.

Suma 20 títulos (once como futbolista y nueve como entrenador), entre ellos, dos Copa América con la selección argentina.