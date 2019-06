Trump lanzó su campaña por la reelección

El mandatario se presenta en un anfiteatro de Orlando frente a 20.000 personas, con pantallas para que otros miles puedan seguirlo desde el exterior del recinto. Los sondeos adelantan una dura competencia, a falta de 16 meses para los comicios

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó el martes en Florida su campaña para la reelección en las presidenciales de 2020, destacando que la economía es la "envidia" del mundo y acusando a sus rivales demócratas de querer "destruir" el país.

Cerca de 20.000 seguidores, muchos portando gorras rojas y carteles con el eslogan que lo llevó a la Casa Blanca: "Hagamos América grande de nuevo", lo ovacionaron emocionados cuando lo vieron llegar al Amway Center de Orlando, en el centro de Florida, un estado en el sureste que jugará un importante papel en las elecciones estadounidenses.

A pesar de que las primeras encuestas muestran que el magnate republicano es vulnerable, Trump buscará una reelección con el espaldarazo que recibe de una economía fuerte y de una leal base de seguidores de derecha.

Trump dijo a la multitud que, juntos, han formado "un gran movimiento político" que ha "intimidado al 'establishment' político corrupto".

El empresario de 73 años elogió la salud de la economía estadounidense durante su gobierno.

"Nuestro país avanza, prospera y está en pleno crecimiento", dijo a sus seguidores. "Nuestra economía es la envidia del mundo. Es quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país".

A sus opositores demócratas los acusó que buscar "destruir" Estados Unidos.

"Nuestros rivales radicales demócratas están llevados por el odio, el prejuicio y la rabia. Quieren destruir nuestro país tal como lo conocemos. No es aceptable", afirmó.

El presidente también aprovechó para denunciar a los medios que según él publican "noticias falsas", comentario que desató abucheos del público a la prensa.

Después de más de dos años en la Casa Blanca llenos de dramas y de intrigas, este empresario apuesta a que la economía pujante y su promesa de luchar por la olvidada clase trabajadora estadounidense persuadan al electorado de que merece un segundo mandato de cuatro años.

Pero ya hay más de 20 demócratas compitiendo por la nominación y la larga investigación sobre si había vínculos entre su equipo y Rusia, y su estilo divisivo y lacerante, han perjudicado su imagen de presidente poco convencional.

Antes anunció que comenzará a deportar a millones de inmigrantes ilegales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que millones de inmigrantes indocumentados comenzarán a ser deportados la semana próxima, revelando un plan que podría reforzar su base de votantes poco antes de lanzar su campaña de reelección.



El servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dará inicio la semana próxima al "proceso de deportar a los millones de extranjeros ilegales que lograron ingresar ilegalmente a Estados Unidos", dijo Trump en un par de tuits.



"Serán deportados tan pronto como entren", agregó.



Trump no dio más detalles, pero la cadena CNN y otros medios afirmaron que el esfuerzo se centrará en más de 1 millón de personas que ya han recibido órdenes definitivas de deportación pero que siguen residiendo en Estados Unidos.



Los medios citaron a funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.



Más temprano, otros funcionarios citados por los medios afirmaron que la operación no era inminente, y que los agentes del ICE no estaban al tanto de que el presidente iba a ser públicos por Twitter planes sensibles sobre medidas punitivas contra indocumentados.



Es inusual que los organismos migratorios anuncien redadas u operativos en busca de inmigrantes ilegales antes de llevarlos a cabo.



Varios funcionarios del gobierno de Trump han dicho en público que medidas de alto impacto -como arrestos masivos- pueden servir como disuasión para aquellos migrantes que desean viajar y entrar a Estados Unidos de manera ilegal.



El jefe en funciones del ICE, Mark Morgan, dijo en una entrevista este mes que el gobierno se disponía a aplicar medidas contra los indocumentados, incluyendo la deportación de familias, pero dijo que todo se haría de manera "humana".



Se estima que en Estados Unidos hay un total de 12 millones de inmigrantes indocumentados, principalmente de México y Centroamérica.



Trump ha amenazado con adoptar una serie de fuertes medidas en su intento de contener el flujo de migrantes centroamericanos que ingresan a Estados Unidos por su frontera con México, que ha aumentado de manera drástica durante su Presidencia.



La semana pasada, el mandatario dio marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas luego de que México acordó desplegar su Guardia Nacional para frenar a los migrantes y redoblar la cooperación migratoria bilateral.



Ayer, el gobierno mexicano afirmó que el número de migrantes que llega a diario a la frontera con Estados Unidos cayó a 2.600, respecto de los 4.200 que se registraban hace tres semanas.



La inmigración ilegal fue uno de los caballitos de batalla de Trump durante su campaña presidencial de 2016, y se espera que vuelva a hacer hincapié en la cuestión para consolidar sus bases de apoyo de cara a los comicios del año próximo.



Trump lanzará esta noche formalmente su campaña a la reelección con un acto en Orlando, Florida, un estado crucial para llegar a la Casa Blanca y para preservarla.



En otro de sus tuits de hoy, en claro modo electoral, el presidente aseguró que los políticos de la oposición demócrata son "los únicos que no harán nada" ante la afluencia de migrantes y los residentes extranjeros ilegales.