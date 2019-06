Es la hora de ellas

Martina Corte (Estudiantes), Agustina Plazzotta (Villa San Carlos) y Milagros Oliver (Gimnasia) estuvieron en la redacción de este diario para hablar del momento histórico

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

El fútbol femenino está creciendo en la Argentina a pasos agigantados en este último tiempo: el 16 de marzo pasado la AFA anunció la creación de una liga profesional para los 16 equipos que conforman la Primera División. Esta noticia fue recibida con inmensa alegría por todas las jugadoras de nuestro país que, hace no mucho tiempo, veían casi imposible vivir de este deporte.

En nuestra región son tres los clubes que están compitiendo hoy en día en los campeonatos que organiza la AFA: Estudiantes y Villa San Carlos juegan en la máxima categoría y Gimnasia ascendió tras un gran campaña en la Primera B. ¿Cómo tomaron dichos planteles el anuncio de la profesionaloización? Para responder esta pregunta se acercaron hasta la redacción de este diario Milagros Conte, jugadora del Pincha, Agustina Plazzotta, futbolista del Celeste, y Milagros Oliver, integrante de Las Triperas.

Las tres no ocultaron su alegría por la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino pero, a la vez, dejaron en claro que aún resta mucho por hacer. También contaron cómo es ser futbolista actualmente en nuestro país, opinaron sobre el seleccionado femenino que disputará desde el próximo viernes el Mundial de Francia y analizaron el presente de sus equipos. La pelota ahora la tienen ellas.

-¿Qué sintieron cuando AFA y Agremiados anunciaron la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino?

-(Corte) Sentí que por primera vez en muchos años dábamos un paso adelante y no hacía atrás como venía pasando. Todas la jugadoras somos conscientes que se logró un hito muy importante después de tanta lucha y que debemos ser pacientes.

-(Plazzotta) Primero y principal sentí respecto e igualdad, que es por lo que tanto luchamos las mujeres y no sólo en el fútbol, sino en todos los aspectos de la vida.

-(Oliver) Sentí una felicidad muy grande, realmente es un gran avance.

-¿Meses atrás creían que esto iba a ser posible?

-(Corte) La verdad es que no. Nuestro país es muy machista en general. Molesta ver a la mujer ocupando espacios “propios del hombre”. Y el fútbol en este país, como en muchos otros, es cosa de machos. Por eso creí que no fuera posible hoy en día.

-(Plazzotta) Si, lo que creía posible por la voluntad, esfuerzo y constancia que tenemos las mujeres en proponer y llegar a cualquier meta.

-(Oliver) Me sorprendí porque no me esperaba que sea tan rápido, cada vez que hablaba del fútbol femenino profesional sostenía que faltaba mucho. Si bien no se arrancó con un plantel completo profesional, 8 es un avance y creo que ahora si, no queda mucho para completarlo.

-Teniendo en cuenta que están jugando torneos AFA actualmente, ¿desde el club les dijeron algo en relación a la profesionalización?

-(Corte) Oficialmente no se sentaron a hablar con nosotras todavía. Algunos de los representantes que fueron a Ezeiza nos comentaron de qué se trataba.

-(Plazzotta) Si, tuvimos charlas extensas en base a todo lo que vamos a experimentar. Principalmente tener responsabilidad y compromiso, ya que va a formar parte de un trabajo.

-(Oliver) No, pero sí se habló con el plantel. Pero nosotras hoy en día al pertenecer a la Primera B no entramos dentro de la profesionalizacion que es solo para Primera A. Entonces el tema no lo ampliamos mucho.

-¿Cómo es ser jugadora de fútbol en nuestro país? ¿Cuáles son los principales obstáculos?

-(Corte) Muy difícil. Tenemos que lidiar con discriminación, falta de indumentaria, materiales, espacio físico, entre otras cosas. Es una triste realidad de muchos clubes.

-(Plazzotta) Anteriormente no era fácil, ya que no teníamos los recursos para poder entrenar. Fue difícil, no estábamos a la altura del futbol masculino y eso se hacía notar, por el hecho de no tener los mismo beneficios. Principalmente el no tener una base económica, siempre pusimos de nuestros bolsillos para absolutamente todo.

-(Oliver) Hoy en día es más fácil creo. Obviamente años atrás era mucho más difícil quizás. Ahora está más “normalizado”, ya se ve un movimiento muy grande en el fútbol femenino. Los obstáculos siguen siendo una mezcla de la sociedad machista con la falta de igualdad. Pero esperemos que no falte mucho para que dejen de existir los obstáculos y podamos vivir de lo que amamos, como lo pueden hacer los hombres.

-¿Sienten que hay muchos prejuicios aún?

-(Corte) Sí, creo que anteriormente ya mencioné varios. Soy un poco reiterativa pero básicamente nos discriminan por ser mujeres.

-(Plazzotta) Prejuicios siempre, sobre todo machismo. Por el simple hecho de ser mujeres y hacer un deporte “de hombres” escuchamos como por ejemplo: “el fútbol te masculiniza”, “pareces un varón con los botines”, entre otras cosas. El fútbol también es de nosotras y estoy orgullosa de representar este deporte tan lindo.

-(Oliver) Personalmente no sufrí prejuicios nunca. Por suerte desde chiquita me sumé a los chicos del barrio sin ningún tipo de problema, era una mas. Pero sé muchas historias de chicas que tuvieron que bancarla y pasar feos momentos de discriminación por querer practicar el deporte que aman y que es para todos por igual. Hoy en día hay menos, eso seguro, lo que no quiere decir que no existan chicas que quieren jugar y no lo hacen por miedo o porque no las dejan. Sigue existiendo, pero creo que en menor medida.

LA ACTUALIDAD EN SUS CLUBES

-¿Cómo llegaron a sus actuales clubes?

-(Corte) En el año 2013 una jugadora de Primera en su momento nos vió jugar los bonaerenses y nos comentó de la escuelita de fútbol femenino que se desarrollaba en 1 y 57. Ahí comenzó está hermosa locura.

-(Plazzotta) Hace fácil 3 años, decidí ir a probarme, ya quería jugar y experimentar cancha de 11 y llegar a mi objetivo que es jugar en AFA.

-(Oliver) Por medio de Agustín Martinez, ayúdate de campo de Mauro Córdoba, mi DT. El me había contactado porque se había enterado que era hincha de Gimnasia y entonces quería sumarme al futsal. Al estar comprometida con el fútbol 11 de otro club no se pudo dar. Lo volvió a hacer cuando abrió el fútbol 11 en gimnasia y ahí me fui automáticamente. Lo esperé toda mi vida.

LA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA COPA DEL MUNDO

-El próximo 7 de junio se disputará el Mundial Femenino en Francia, ¿cómo ven a la Selección Argentina?

-(Corte) Creo que es un Mundial para tratar de ponernos a tono con otras selecciones que vienen trabajando hace mucho. Es un premio al esfuerzo de las jugadoras que tuvieron que hacer paro para ser tenidas en cuenta. No dudo de que van a dejar todo en la cancha representándonos como país.

-(Plazzotta) Tuve la oportunidad de ir a verlas cuando jugaron en la cancha de Arsenal y quede impactada, las noté bien paradas, sintiendo la camiseta… van a dejar más que demostrado el trabajo que hicieron cada una y en general para llegar a esta instancia.

-(Oliver) Al seleccionado lo veo entusiasmado. Está conformado por muy buenas jugadoras. Si bien a nivel mundial estamos muy lejos, confío en que darán batalla.

-¿Creen que la profesionalización ayudará en un futuro a mejorar el rendimiento del seleccionado nacional?

-(Corte) Claramente. La profesionalización viene acompañada de una mayor competencia, sana, que enriquece el nivel de los planteles y así nutrir de mejor manera la Selección Mayor Femenina para que esté cerca de las potencias.

-(Plazzotta) Si, claramente… Las jugadoras pre seleccionadas van a tener los viáticos suficientes para poder trasladarse y satisfacer todas sus necesidades para demostrar que quieren vestir y defender los colores de nuestro país.

-(Oliver) Si, no tengo ninguna duda. La profesionlizacion es uno de los pasos que había que dar para que el fútbol femenino crezca.

PRÓXIMOS DESAFÍOS

-¿Cuál sería el siguiente paso para que el fútbol femenino siga creciendo en la Argentina?

-(Corte) Principalmente la difusión, las estructuras de los clubes para que las jugadoras tengan buenas condiciones y que estos se comprometan de lleno con la disciplina.

-(Plazzotta) Estar a la misma altura que el futbol masculino, en general. Disputar todos los partidos en la canchas principales, que sean televisados, que haya más noticias sobre nosotras. Que seamos conocidas, no solo por jugar, sino por lograr algo que hace años quisimos y nadie en su momento nos prestó la atención que deseábamos.

-(Oliver) Siempre digo que para que el fútbol femenino crezca tiene que existir una base. Como los hombres, ellos de chicos tienen escuelitas, inferiores, juveniles. Son muchas etapas que el fútbol femenino no tiene. Entonces, si hay mujeres que la rompen sin ninguna de esas etapas, imagínate lo que sería con esa base. Eso es creo yo, uno de los pasos más importantes. Inculcar el fútbol en las escuelas también. Que sea para todos por igual.

SAN LORENZO DIO EL PRIMER PASO

En relación a la profesionalización de los planteles femeninos del fútbol argentino, el club que dio el primer paso fue San Lorenzo. En abril le hizo contrato a un total de 15 futbolistas, siete más de los que exige la Asociación del Fútbol Argentino para la próxima temporada.

En las próximas semanas se espera que el resto de los clubes, incluidos los de nuestra región, hagan oficial sus primeros contratos. Son, sin dudas, momentos históricos para el fútbol argentino, que por primera vez tendrá una liga profesional femenina. Se espera que, con el correr de los torneos, vayan ganando cada vez más terreno.