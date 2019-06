EN VIVO.- Cristina habla en Rosario y presenta allí "Sinceramente"

La candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández por el Frente de Todos presenta el libro de la misma forma que lo hizo en Santiago del Estero, bajo la organización del Instituto Patria y acompañada por el escritor Marcelo Figueras

La senadora Cristina Fernández de Kirchner presenta hoy en Rosario su libro "Sinceramente", acompañada del escritor Marcelo Figueras, tal como lo hizo en Santiago del Estero el 10 de junio, en lo que representa una virtual actividad de campaña.



La presentación del libro será a las 17, en la sede del Centro de Convenciones Metropolitano, en el Alto Rosario Shopping, ubicado en la zona norte de Rosario, según se informó.



La candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández por el Frente de Todos presentará el libro de la misma forma que lo hizo en Santiago del Estero, bajo la organización del Instituto Patria y acompañada por el escritor Marcelo Figueras.



La participación en el evento será con invitaciones y está previsto que en el exterior del centro rosarino se instale una pantalla gigante para aquellos que concurran y que no cuenten con las invitaciones.



El electo gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ya adelantó que no podrá participar de la presentación y, en su lugar, estará la vicegoberandora electa Alejandra Rodenas, que ya manifestó su apoyo a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández.



El peronista Perotti resultó electo gobernador en las elecciones provinciales del domingo, tras derrotar al socialismo que venía gestionando la provincia en los últimos doce años.



Ayer, Perotti mantuvo una charla telefónica con Cristina Fernández en la que la ex mandataria lo felicitó hoy por la victoria del pasado domingo, y el mandatario se excusó de participar del evento porque se tomó "unos días en familia" tras la campaña electoral.



El electo gobernador de Santa Fe aún no manifestó a qué candidato apoyará en las elecciones de octubre, tal como lo hiciera su vice.