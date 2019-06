Cruce de Macri y los Moyano por el costo del transporte

El Presidente dijo que “hay una patota del transporte que lleva a tener el costo del camión más alto de la región”. Y Hugo Moyano lo calificó de “descerebrado e incapaz”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer en Rosario que “hay una patota del transporte que lleva a tener el costo del camión más alto de la región”, y apuntó contra el secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, al acusarlo de “tener un comportamiento mafioso e ilegal”. Fue en un acto por el Día de la Bandera realizado en el club Ciclón de la ciudad de Rosario.

En tanto el secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró ayer que su gremio “no va a resignar ni un ítem” del convenio colectivo del sector, al responder al presidente Mauricio Macri.

Mientras que Hugo Moyano afirmó: “No sé como calificar esta actitud del Presidente...es de un descerebrado, un incapaz. Decir ese disparate no tiene sentido. Nadie puede imaginar escuchándolo que este señor tiene la responsabilidad de conducir el país”.

Si quiere que me meta preso, si quiere usar uno de los servicios que siempre utiliza que lo utilice y me haga matar, pero no vamos a dar un paso atrás ni a perjudicar a los trabajadores”, advirtió el gremialista nuevamente aliado del kirchnerismo.

El mandatario nacional afirmó que “no queremos convivir más con las mentiras, los ocultamientos, ni con la corrupción ni con las mafias”.

Macri saludó a los niños presentes al desearles un “feliz día” en una jornada que, dijo, “nos recuerda la libertad y ratifica la identidad”.

Allí pronunció un duro mensaje contra los dirigentes sindicales de Camioneros Hugo y Pablo Moyano, a quienes acusó de encabezar “mafias que impiden el desarrollo y la generación de empleo”.

“Hay una patota del transporte”, sentenció Macri en un tono efusivo, y continuó: “La Argentina paga un alto costo del transporte producto de privilegios acumulados de forma ilegal por el gremio de los Moyano, que lleva a tener el costo del camión más alto de la región”.

Así, resaltó que la Argentina paga “el doble” por el transporte logístico y de mercaderías que “en Chile o Brasil”, y lo ejemplificó con la producción de limones y gaseosas.

También reservó un párrafo para las medidas de fuerza llevadas adelante por Camioneros.

“UNA GRAN MOVILIZACIÓN”

Pablo Moyano adelantó que el lunes la conducción del gremio se reunirá para definir acciones.

“No sé si un paro o una movilización, pero una acción se tendrá que llevar adelante estos días. No nos vamos a dejar apretar”, expresó el dirigente camionero.