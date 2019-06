Más de 2.000 jóvenes asisten a la Feria Futuro en busca de ayuda para entrar al mundo del trabajo

Comenzó este lunes en Tecnópolis



Más de 2.000 jóvenes de entre 18 y 30 años participarán en la Feria Futuro, que comenzó hoy en Tecnópolis con una oferta de actividades gratuitas de orientación vocacional, talleres de armado de CV y contacto con empresas y emprendedores para "ayudarlos a insertarse en el mundo del trabajo".

"En cada feria los jóvenes muestran su necesidad de armar el CV guiados por especialistas, algo que uno podría denominar como un saber básico pero que sin embargo no saben cómo hacer, más allá del nivel socioeconómico", dijo a Télam la directora del Instituto Nacional De Juventud (Injuve), Adriana Cáceres, quien está a cargo de la feria.

Organizada por las carteras de Salud y Desarrollo Social y Producción y Trabajo, la feria está abierta hasta mañana de 11 a 18 en el predio de Tecnópolis, situado en el cruce de las avenidas Constituyentes y General Paz, en el partido bonaerense de Vicente López.

Participan empresas nacionales y regionales de diferentes sectores productivos, bolsas de trabajo, organismos estatales, instituciones educativas y ONGs.

"Lo que más me sirvió es armar el CV, no sabía cómo completarlo y me llevo cinco copias impresas y la versión digital", dijo Joaquín, de 17 años, quien se acercó a la feria con varios compañeros de curso.

Jennifer, de 20 años, contó a su vez que está buscando un trabajo de medio tiempo para ayudar a su familia mientras termina la secundaria.

"Estoy en la nocturna y busco algo como para ayudar en mi casa. Yo ya tenía un currículum, vine sobre todo a la parte de capacitación en entrevistas y a ver qué empresas hay", señaló.

Por su parte Sebastián (18), estudiante de sexto año, comentó que "lo más interesante fue la charla para emprendedores".

"Yo no quiero tener un jefe ni ser parte de una empresa, quiero tener mi propio negocio. Con unos amigos estamos viendo el tema de las impresiones 3D", dijo mientras se dirigía a uno de los talleres de robótica.

Para Noelia, de 18 años, lo mejor fue "la posibilidad de contactar con empresas".

"Podés venir, hacer tu CV y dejarlo en varios lugares al mismo tiempo, porque acá hay stands de empresas y hasta ONGs", describió la adolescente, que comentó

que "va a estudiar Psicología", pero que "tener una idea de cómo es el mundo del trabajo está bueno".

Otro de los espacios que convocaba a muchos jóvenes es "Hablemos de todo", donde se tratan temas como violencia, sexualidad, diversidad o trastornos alimenticios con profesionales.

"Como en la feria participan muchos chicos, es importante aprovechar el espacio para darles información, hablar y asesorarlos en temas que los interpelan. Por eso, en el espacio Hablemos de Todo, los chicos se contactan con especialistas para conversar de forma suelta y en un contexto de pares", retomó Cáceres.

La organizadora señaló que ya se hicieron 17 ferias Futuro en varias provincias, de las que participaron más de 115.000 jóvenes.

Asimismo, en lo que va de 2019 ya se realizaron cuatro ferias en las ciudades de Mendoza, Corrientes, Paraná y Neuquén, que recibieron a más de 20.000 jóvenes.

La de Tecnópolis es la quinta y la primera en Buenos Aires, mientras que las próximas se harán en las ciudades San Fernando Del Valle de Catamarca (11 y 12 de julio), San Nicolás (15 y 16 de agosto), Córdoba (29 y 30 de agosto), La Plata (12 y 13 de septiembre) y Rosario (2 y 3 de octubre).