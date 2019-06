Para Alberto Fernández, La Cámpora “cedió en las listas”

El candidato presidencial de Todos, que no logró ubicar nombres de su sector en las boletas, aseguró que tendrá “autonomía” para armar su gabinete si gana en octubre

En el día después de la maratónica jornada de negociaciones para la oficialización de las candidaturas, el candidato presidencial del peronismo Alberto Fernández salió ayer a poner paños tibios al asegurar que La Cámpora “cedió” en la pulseada por la conformación de las listas legislativas. Y, en ese marco, buscó enviar una señal de fortaleza política afirmando que, pese a no haber podido ubicar dirigentes de su sector en las nóminas, tendrá “autonomía” para conformar su gabinete si gana en octubre.

“La Cámpora ha cedido en esta elección. Tendrá la mitad de diputados que tenía”, afirmó Fernández durante un reportaje radial que brindó ayer domingo, a pocas horas de que el Frente de Todos formalizara las candidaturas.

El precandidato a presidente añadió que él tendrá “autonomía” y que armará el gabinete.

“Yo tengo la tranquilidad de que el gobierno lo voy a armar yo. Es lo único que me preocupa como presidente”.

El líder de la fórmula dijo también que, ante una eventual diferencia con Cristina Kirchner, primará su criterio. “Como siempre primó. Yo nunca hice lo que los otros quisieron, hice lo que siempre creí. A veces me equivoqué. Tengo mi propia autonomía, mis propios criterios”, indicó. “Yo tengo miradas respecto de muchas cosas que son distintas a las de Cristina. Cristina cuando me nominó lo hizo sabiendo que son distintas, y además Cristina sabe que tengo mi personalidad y defiendo mis posiciones. No soy alguien que se somete”, aseveró el candidato.

Solá, ¿en el gabinete?

En ese marco, el candidato también sugirió que Felipe Solá podría integrar un eventual gabinete. “Su trabajo va a tener más que ver con eso que con el Parlamento”, sostuvo.

Criticó la Ley de Medios y advirtió que Clarín es “solo un medio”. Para el compañero de Cristina,l os medios no tienen el peso que el kirchnerismo siempre sostuvo que tenían. “Si fuera así, Cristina no tendría la adhesión que tiene”, consideró.

El precandidato a presidente opinó que Axel Kicillof “no es un improvisado” y que llidió con la economía en un momento complejo. Pero aclaró que, según su visión, terminó tomando medidas que complotaron contra la economía. Destacó, además, la postura de Guillermo Nielsen sobre la deuda.

“Escucho a Axel y también lo escucho a Nielsen. En algunas cosas estoy más cerca del pensamiento de Nielsen y en otras estoy más cerca del pensamiento de Axel. Si vos me preguntás por el problema de la deuda, le presto mucha atención a Nielsen”, indicó. Kicillof “es un hombre muy preparado, no es un improvisado”, dijo Alberto Fernández en declaraciones radiales.

El kirchnerismo, uno de los bloques que más puede crecer

En ese marco, el Frente para la Victoria es uno de los bloques que quedó mejor posicionado en la Cámara de Diputados de la Nación para aumentar su peso después de diciembre. La bancada que conduce Agustín Rossi tiene 65 legisladores, y pone en juego 39 bancas en la elección de octubre, pero no solo podrá renovar todos los lugares en juego, sino que pondrá nuevos escaños, ya que todos sus candidatos figuran en los primeros lugares de las nóminas del Frente de Todos.

En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo pone en juego 12 bancas de las 14 que había obtenido en el 2015, el massismo 6, y Red por Argentina 2 lugares; la agrupación La Cámpora es la que quedó mejor posicionada para renovar sus bancas y sumar nuevas desde diciembre.

No solo sucedió en la provincia de Buenos Aires sino en la mayoría de los distritos, en los que el kirchnerismo logró ubicar a sus candidatos en los primeros lugares de la lista, en virtud de acuerdos que hicieron con los gobernadores peronistas, que en algunos casos hasta hace poco militaban en Alternativa Federal.

Se trata de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, de San Juan, Sergio Uñac, de Entre Rios Gustavo Bordet, de la Rioja, Sergio Casas, y de Chaco, Domingo Peppo, con quienes el kirchnerismo espera hacer algún acuerdo para que se sumen al nuevo interbloque que armarán desde diciembre, con la idea de aumentar el poder de fuego de la hoy coalición opositora.

El Frente Renovador pone en juego 13 de las 15 bancas que tiene en la actualidad, aunque dos de ellas, la de Graciela Camaño y Marco Lavagna, ya pertenecen a Consenso Federal- y de las seis a renovar en la provincia de Buenos Aires solo están en la lista en los primeros lugares Massa y Cecilia Moreau.

De todos modos puede sumar dos legisladores por la provincia de Buenos Aires si el Frente de Todos hace una excelente elección ya que pueden sumar al actual legislador provincial Ramiro Gutierrez ubicado en décimo tercer lugar en la lista y a la dirigente de San Fernando Alicia Aparicio, ubicada en el décimo sexto.