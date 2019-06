Relatos dramáticos: el sombrío panorama de las familias que no ven la luz desde el sábado

Son usuarios que están sin electricidad a partir del minuto uno del corte. Desde el drama de no poder hacer las tareas del hogar hasta tener que mudarse o perder una oportunidad laboral. Penurias en un hogar de ancianos de Villa Elisa



El gigantesco apagón que se originó el fin de semana en la zona Norte de La Plata dio lugar a diversas situaciones de desesperación y angustia. Entre estas, debe destacarse la que dieron cuenta esta mañana vecinos que no tienen luz desde el momento en que cesó el servicio. Son quienes ya transitan por el quinto día consecutivo en plena oscuridad, con incertidumbre, mucha bronca y rogando que la temperatura no continúe en baja, puesto que no pueden hacer uso de la calefacción eléctrica.

Se trata de usuarios que, después del corte, en ningún lapso contaron con energía, es decir, aquellos a los que el plan de contingencia que llevó a cabo la compañía a cargo de la distribución de electricidad, al parecer, no contempló, según hizo saber de sus propias palabras José Luis Zaidman, de 499 entre 23 y 24, Villa Elisa.

"Nunca volvimos a tener luz", resumió el hombre, para quien el sábado, día de inicio del apagón, ya quedó demasiado atrás y todo pareciera ser una pesadilla que arrastran desde hace mucho más tiempo. "Tuvimos que tirar toda la comida en la heladera y el freezer. Lo que pude lo cociné", contó sobre los problemas que le ocasionó esta prolongada interrupción del suministro. Según lo detallado a este medio, hasta donde pudo observar, en su misma situación se encuentra familias que viven en un radio que comprende el Camino Belgrano y las calles 25, 497 y 499.

Silvana Ollier, de 422 y 23, es otra usuaria que permanece a oscuras desde el minuto uno del corte. A eso se suma que tampoco tienen agua, con lo cual la situación, según calificó, "es desesperante". "Vivimos a una cuadra del Belgrano y Arana y desde el sábado no tenemos luz ni agua. Es una vergüenza, llamamos permanentemente Edelap y siempre contestan que a la brevedad se va a solucionar", afirmó.

Para la mujer, este cuadro de padecimiento "es aberrante porque las boletas son de 2 mil pesos y uno supone que pagando eso esas cosas se subsanan y que se prevé lo que está pasando. No puedo salir de mi casa porque no tenemos una gota de agua ni luz". Del mismo modo que en el caso anterior, relató que "perdí todo lo que tenía en la heladera". Y mucho más grave aún es que a causa del apagón pudo haber perdido una oportunidad laboral: "No sé si perdí trabajo porque me presenté a un concurso en La Plata y vía mail me contestaban, pero no pude enterarme".

Los dramas llegan hasta el Barrio Jardín, ubicado cerca del empalme con la Autopista en Villa Elisa, dijo FS (iniciales del denunciante, quien prefirió preservar su identidad). Tampoco allí desde el sábado a las 21.47, cuando comenzó el calvario, cuentan con aprovisionamiento de electricidad. "Las familias estamos teniendo los típicos problemas de los corte de luz de esta magnitud. Se complica la limpieza, el aseo, lavar la ropa. Y ahora que hace frío, uno no se puede calefaccionar", deslizó. Lo más grave, agregó, es el panorama que se presentó en el hogar de ancianos "Dardo Rocha", donde se alojan unos 21 abuelos. "Ellos tienen un generador, pero no alcanza para todas las tareas que se deben realizar allí. Además, deben ponerle combustible. Se les está complicando con le lavarropas y con el secarropas. Esta entidad depende de la órbita Municipalidad", señaló.

Por su parte, Alicia Asenjo, vecina de dicho barrio, pintó un crudo relato de lo que ocurre en la institución: "Están con un generador pero no hay agua como para lavarlos ni higienizarlos. No quiero entrar en detalles de lo que todo esto implica para estos abuelos y para el personal que trabaja allí. No están teniendo la ayuda de la delegada, ni tampoco han recibido combustible. Está comprando todo con dinero de la cooperadora", graficó.

La falta de servicio eléctrico se siente también en Gorina, según dio cuenta Gastón Quintana desde 134 y 478, barrio Los Sauces. En este caso, la preocupación gira en torno al tema de la seguridad, ya que en el último tiempo se sucedieron una serie de delitos. Gastón sostiene que "con este corte de luz ahora es una boca de lobo y realmente estamos viviendo con miedo". De acuerdo con su relato, "muchos vecinos mandaron a sus familias a otro lado y se quedan los hombres a cuidar sus casas". "Lo único que queremos son respuestas contundentes, la gente está con miedo, es desesperante", puntualizó.

Por su parte, Carolina Jodurcha, afirmó esta mañana que el corte en Gorina persiste desde el sábado y abarca, hasta donde pudo corroborar, de 131 a 133 y desde 485 hasta 480. "Acá no llegaron generadores ni planes de contingencia, queremos desmentir esas versiones, ni tampoco asistencia estatal", sentenció.