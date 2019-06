Batman solidario y otro reconocimiento en el Concejo de La Plata

El Batman Solidario platense fue reconocido por el Concejo Deliberante de La Plata por su ayuda a la comunidad. "Nos van a distinguir a todos los que conformamos Batman Solidario, es por eso que me gustaría que estén presente la mayoría de ustedes", escribió en sus cuentas de Facebook e Instagram.

En su discurso ante los concejales dijo que no tiene "ningún fanatismo político ni del fútbol" y que lo que hace es "ayudar a los que pasan momentos difíciles, a familias humildes".

También aclaró que él es la cabeza de un grupo que se fue encolumnando de forma "desinteresada, sin que yo los llame ni pida absolutamente nada".

En la previa a esta presentación en el Concejo publicó: "Una señora llamada Gladys, ayer se presentó en Joyería Cosoli y dejó un sobre con $6.000, los cuales había retirado del ANSES y pertenecían a su madre, quién lamentablemente falleció. Gracias abuelos Amalia y Alberto. Los acepté con la condición que Gladys me dejara un número de celular para informarle de la compra que se realizará con ese dinero.Por otro lado el Banco Supervielle hizo una donación de $52.000 que serán destinados a la compra de pintura, ploteos y dos motores que necesita la sala de Odontología, la cual será reabierta el viernes luego de finalizar nuestro trabajo allí. El banco también tiene por costumbre realizar jornadas de trabajo con sus empleados en el lugar que se vaya a refaccionar, por lo que el sábado concurrirán alrededor de 10 personas a encargarse de la mano de obra en los patios del htal, de no poderse por razones climáticas, lo harán en el Laboratorio,( la próxima sala a acondicionar). Como verán, siempre hay noticias de este tipo, las cuales me da mucho placer compartir con ustedes".