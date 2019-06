Día del Estatal: sin clases ni atención al público pero con recolección normal

| Publicado en Edición Impresa

Con motivo de celebrarse el Día del Trabajador del Estado, hoy no habrá clases en los establecimientos educativos de gestión estatal, no funcionará la administración pública nacional ni provincial, y los servicios municipales lo harán en forma dispar: por caso, habrá recolección de residuos pero no regirá el sistema de estacionamiento medido.

La Municipalidad de La Plata informó que durante la jornada de hoy “el esquema de recolección de residuos se llevará a cabo con total normalidad”, que “no habrá estacionamiento medido” y que “el Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) mantendrá un sistema de guardias”.

En tanto, hoy no será día para trámites relacionados con el Municipio, ya que “las oficinas administrativas dependientes de la Comuna no tendrán actividad abierta al público durante toda la jornada”.

En ese contexto, se aclaró que no habrá tunos para tramitar o renovar la licencia de conducir, sin dudas uno de los trámites más solicitados por los vecinos.

El 147 atiende

La secretaría de Convivencia y Control Ciudadano no descansará y realizará inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad, como lo hace habitualmente.

Asimismo, se recibirán denuncias vecinales a través de la línea de reclamos 147, la cual, como se sabe, funciona las 24 horas los 365 días del año.

Los Centros de Salud dependientes del Municipio organizaron un esquema de guardias de enfermería -las 24 horas-, en tanto que el Servicio de Emergencias SAME trabajará “con total normalidad”.

Como se dijo, el Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) permanecerá en funciones a través de una guardia activa durante toda la jornada.

La República de los Niños no abrirá sus puertas; el Cementerio estará abierto en el horario habitual de 7 a 18 -con actividad administrativa de 8 a 12-, y el Mercado Central funcionará con normalidad, de 8 a 16.