Bossio se sumó al bloque de diputados massista y Camaño concretó su alejamiento

La conformación del nuevo espacio forma parte de los reacomodamientos internos que surgieron como consecuencia del cierre de las listas electorales con las alianzas y acuerdos que surgieron de las mismas

El diputado nacional Diego Bossio confirmó hoy su pase del bloque Justicialista al Frente Renovador, como consecuencia de los realineamientos internos en el contexto de las alianzas para las próximas elecciones.

En tanto, la diputada nacional Graciela Camaño formalizó hoy su alejamiento del Frente Renovador y junto a otros tres compañeros de bancada anotó un nuevo bloque en la Cámara, referenciado en la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, como consecuencia directa de su distanciamiento de Sergio Massa por su alianza con el kirchnerismo,



Por su parte, el ex jefe de la ANSES durante el kirchnerismo, pese a que no entró en las listas de candidatos a legisladores, reafirmó así su adhesión al sector que lidera Sergio Massa, que, sin embargo, no aumentará su número porque hoy perdió a cuatro de sus integrantes, que se marcharon para formar una bancada referenciada en la candidatura del economista Roberto Lavagna.

Además de Camaño , los que se alejaron son el porteño Marco Lavagna, el rosarino Alejandro Grandinetti y el jujeño Alejandro Snopek, que formarán su propio grupo en la Cámara Baja.

Con el ingreso de Bossio, el bloque massista pasará a tener 14 integrantes, mientras que el Justicialista quedará con 16 miembros, y lo que sería su estructura superior, el interbloque Argentina Federal, agrupará 32 diputados.

El de Bossio es el segundo cambio de bloque desde que inició su mandato en diciembre de 2015, ya que en febrero de 2016 se pasó del kirchnerista Frente para la Victoria al Justicialista y ahora al massista.

Bossio termina su mandato en diciembre de este año y no podrá aspirar a una renovación porque quedó afuera de las listas de candidatos del Frente de Todos, pese a estar de antemano junto a Massa, porque su nombre, según fuentes, fue objetado por la senadora y precandidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.