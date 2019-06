Massot: "La responsabilidad de Monzó contrasta con la imprudencia de Carrió"

El funcionario dijo que "posiblemente ella (por Elisa Carrió) sea la persona que más ha cuestionado y más ha mellado la autoridad del Presidente"

El jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, salió hoy al cruce de la dirigente de la Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió, por sus declaraciones contra el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, de quien dijo que le negaba la palabra en los debates parlamentarios y que intentó convencerla de romper relaciones con el Gobierno.

"La responsabilidad de Monzó contrasta con la imprudencia de Carrió", dijo el dirigente macrista, mostrando claramente su posición frente a este entredicho, que otra vez la tiene a la diputada chaqueña dando estocadas a miembros del oficialismo.

En esa línea, Massot afirmó que son "absolutamente falsos" los dichos de Carrió y que "posiblemente ella sea la persona que más ha cuestionado y más ha mellado la autoridad del Presidente (Mauricio Macri) en estos años".

Ayer por la noche, durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, que se emite por Canal 13, la diputada de la Coalición Cívica dijo: "Lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la cámara de Diputados. Ningún presidente de la cámara me negó la palabra".

También lo acusó de haber enviado en su momento al ex diputado peronista, Julián Domínguez, como emisario para que la convenza de "romper la relación" con el Gobierno.

"Es gravísima la acusación. Nos sorprendió y no esperábamos semejante falacia", dijo Massot, aunque aseguró que "no sorprende viniendo de ella".

"Carrió tuvo su valor como opositora pero, lamentablemente, no ha sabido adecuarse a su rol de oficialista", aseveró en diálogo con radio La Red.

Según Massot, "la lealtad de distingue de la obsecuencia. Para el leal la responsabilidad se impone en las malas pero en las buenas se permite el disenso. La responsabilidad de Monzó contrasta con la frecuente imprudencia por parte de Carrió".

Luego de una extensa crítica sobre actitudes y expresiones públicas de la diputada fundadora de Cambiemos, Massot afirmó que Carrió "ha mentido mucho y manipulado mucho" y que "ha extorsionado muchas veces a este gobierno".

Al respecto mencionó la acusación al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, de "ser cómplice de la recaudación ilegal de la policía bonaerense", el planteo del juicio político "a uno de los principales ministros del Presidente, como lo es Germán Garavano", el haber "dinamitado la relación con la Corte Suprema" hasta incluso "el haber privado al Presidente de tener un procurador nombrado por él, que luego de un acuerdo muy costoso con la oposición", entre otras.

"Esto no es una reacción o un enojo, sino una enumeración", apuntó Massot, quien dijo sentir "la necesidad de hablar ante la ausencia de Emilio (Monzó), quien en este momento está en un viaje en representación del país", y ante "la necesidad de aclarar semejante mentira y de desagraviar un poco porque ya parece que hubiera otra intencionalidad en un desprestigio tan sintomático".

"Se la tolera por temor. El gobierno entero le teme a Carrió", sentenció el diputado del PRO.

Consultado por cuál será su futuro en la política después del 10 de diciembre, dijo que él y Monzó van a "cumplir" su mandato, pero que se alejarán del Gobierno por, entre otras cosas, "una cuestión de honestidad intelectual".

"Cuando uno no es ni obsecuente ni irresponsable, la única salida que queda cuando la lealtad no es valorada, es el apartamiento en silencio", aseguró Massot.

Y cerró: "Hay alguien que manda. Uno plantea en buena fe sus disensos y donde corresponde y, si no son tenidos en cuenta, lo que no puede hacer es agachar la cabeza y comportarme de manera obsecuente como tanta gente hace. Pero lo que tampoco me sale es tomar posiciones extorsionas como hace Carrió".