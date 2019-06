Desinversión, falta de planificación y ausencia del Estado detrás del apagón

Tras analizar las causas que incidieron en el mayor corte de suministro que haya sufrido la Ciudad, expertos de la Universidad y el sector privado explican las medidas que deberían tomarse para evitar que vuelva a ocurrir

Oscar Negrelli (secretario municipal de Coordinación).- “Desde la Municipalidad seguimos insistiendo para que el OCEBA abra una investigación a fin de establecer si la responsabilidad de Edelap en este incidente no puede ser motivo para rescindirle el contrato de concesión”

Marcelo Szelagowski (abogado, ex director de Edelap).- “En el apagón de La Plata se dio una tormenta perfecta porque se conjugaron la falta de planificación con la ausencia de inversión, la escasez de mantenimiento y serias omisiones en los mecanismos de control estatal”

A una semana del apagón, cuando las causas de provocaron la falla en sí misma siguen sin conocerse aún con exactitud, la información en torno al episodio permite reconocer ya que lo que dejó sin suministro a más de cien mil platenses fue mucho más que el colapso de un cable de alta tensión. Al analizar el incidente, expertos del sector privado y la Universidad coinciden en señalar que fue más bien producto de un peligroso combo de desinversión, falta de planificación y ausencia de control estatal.

El dato más contundente que sostiene esta conclusión se lo habría entregado el organismo de control a la Municipalidad. “El informe oficial que nos pasó OCEBA dice que hacía más de un año que la red eléctrica que abastece al norte de La Plata carecía de un sistema de duplicación porque se había caído una red de Edesur que cumplía esa función. En otras palabras las autoridades de Edelap no podían desconocer que toda esa zona de su área de concesión no tenía ningún respaldo en caso de que ocurriera una incidente como el que ocurrió”, explica Oscar Negrelli, el secretario de Coordinación.

Lo mismo señala Marcelo Szelagowki, un abogado que trabajó más de una década en Edelap y estuvo a cargo de la dirección de la empresa entre 2002 y 2007. “En el apagón de La Plata se dio una tormenta perfecta porque se conjugaron la falta de planificación con la ausencia de inversión, la escasez de mantenimiento y serias omisiones en los mecanismos de control estatal”, asegura él.

“Cuando SEGBA tenía la concesión del servicio eléctrico en La Plata, la red de media tensión de la Ciudad estaba anillada, esto significa que si se cortaba un cable en algún punto de se la red interrumpiendo el suministro en alguna zona se podía despachar energía desde otro punto de la red. En cambio, cuando se tiene una red lineal, como la que alimenta parte de Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Gorina, al cortarse un cable subterráneo no hay forma de restablecer el servicio desde otro punto porque esa zona de concesión queda aislada”, explica Szelagowski.

El dato fue corroborado también el ingeniero Raúl Alvarez, responsable del Sector Ensayos de Alta Tensión del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la UNLP. “Si bien el tipo de falla tuvo Edelap le puede pasar a cualquier distribuidora del mundo, ya que ninguna empresa distribuidora está exenta de sufrir una contingencia así, lo que no fue normal fueron las consecuencias que tuvo esa falla: que haya dejado sin suministro durante tanto tiempo a tantos usuarios”, afirma.

“Una red eléctrica bien planificada está hecha de tal forma que cuando ocurre un falla en uno de sus puntos, la falla se aísla lo máximo posible y la falta de suministro se puede suplir desde otro lugar. Pero eso no fue lo que ocurrió en este caso, porque la red primaria que alimenta la zona norte de La Plata en alta tensión es radial: consiste en un cable que sale de la subestación La Plata, pasa por la de Tolosa y llega hasta la de City Bell. Por eso al cortarse ese vínculo eléctrico, City Bell quedó aislada del sistema; no había manera de abastecerla eléctricamente desde otro lado de la red”, cuenta Alvarez al señalar que eso explica la magnitud que tuvo el apagón.

“Si se tiene en cuenta que las fallas como la que produjo el corte suelen ocurrir, Edelap debió haber previsto esa posibilidad y planificado acciones para evitar las consecuencias que terminó teniendo”, reconoce el especialista en redes eléctricas de la Universidad.

Ante estas aseveraciones EL DIA se puso en contacto con voceros de Edelap para contrastar la información y conocer los pasos previstos para evitar que vuelva a ocurrir un incidente similar, pero la única respuesta a esa consulta fue el silencio: la empresa optó por no responder.

FALTA DE INVERSIÓN

Lo cierto es que el apagón que dejó sin energía eléctrica durante varios días al norte de la Ciudad causando perdidas calculadas en casi mil millones de pesos sacó a luz atrasos en la prestación del servicio que van más allá de la red que alimenta la subestación de City Bell. Y es que si bien esta vez se cortó un cable subterráneo, “el problema se podría haber dado también en un tendido aéreo”, sostiene Szelagowski.

“Pese a que lo indicado (tanto por una cuestión de seguridad como de calidad de prestación) es que el tendido de media tensión en las ciudades sea subterráneo, en La Plata aún hoy hay zonas donde esto sigue sin ser así”, asegura el ex directivo de Edelap.

“Muchas lineas de media tensión de La Plata siguen estando hechas sobre postes de eucaliptus que se quiebran al soplar vientos fuertes, cuando deberían ser subterráneas o estar hechas sobre columnas de hormigón. ¿Por qué no se las hace así? Por una simple cuestión de costos: si colocar un poste de madera sale 1, instalar una columna de hormigón sale 10 y un hacer un tendido subterráneo cuesta 15”, comenta al señalar que “en los últimos años hubo una clara falta de inversión”.

Como relata Szelagowski, “hasta que Edelap se hizo cargo del servicio, en el año 1992, todas las postaciones de media tensión se hacían con columnas de hormigón armado y hasta el año 2007 todos los centros de transformación funcionaban a `N menos-1`, lo que significa que operaban con un margen de `back up`, algo que luego se perdió”.

“Cuando uno tiene que alimentar una subestación transformadora no se debe volcar toda la carga de potencia sobre un solo transformador. Tiene que tener como mínimo dos transformadores que trabajen al 50% de la carga cada uno, de tal manera que si uno de ellos sufre un problema se pueda trasladar el 100% de la carga al otro para poder seguir prestando servicio. A eso se lo llama técnicamente operar a “N menos-1”, lo que hace años que no hace Edelap”.

Esta misma falta de margen se daría también en la disponibilidad de los transformadores que utilizan las subestaciones. “No son equipos sencillos como los que podemos encontrar en un electrodoméstico. Tienen el tamaño de una habitación y se encargan a empresas especializadas con años de anticipación. Por eso no se puede esperar a que haya un problema para encargarlos, hay que adelantarse a esa posibilidad y contar con transformadores de back up”, explica al asegurar que “son cuestiones que la empresa abandonó hace años cuando se hizo cargo de la concesión en 1992”.

La solidez del servicio eléctrico que reciben los platenses se habría complicado todavía más a partir de 2011, cuando pasó de estar en jurisdicción federal a jurisdicción provincial, explica el es directivo de Edelap. De esa forma, “no sólo pasamos a pagar una tarifa más alta sino que la concesión dejó de estar controlada por un organismo más o menos serio como el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) para quedar en manos de OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires). La falta de control pasó entonces a ser absoluta y la desinversión, total”.

AUSENCIA DE CONTROL ESTATAL

Aunque se supone que existen mecanismos estatales para asegurar que las empresas privadas que prestan servicios públicos cumplan sus contratos de concesión, su funcionamiento también quedó fuertemente cuestionada tras el apagón. “A lo largo de estos años, el OCEBA se ha limitado a trasladarle simplemente los reclamos de los usuarios a Edelap, sin dictar ningún tipo de resolución a los mismos y mucho menos resoluciones rápidas que realmente hagan cumplir a las distribuidoras sus obligaciones contractuales en debida forma”, asegura Szelagowski.

Lo mismo afirma Henry Stegmayer, titular de la ONG Consumidores Responsables, quien sostiene que el servicio prestado por Edelap quedó sin controles desde que en 2011 la empresa pasó a la órbita de la regulación provincial. “A los usuarios no nos tienen en cuenta, la experiencia me demuestra que ante un reclamo el OCEBA no emite opinión, sino que simplemente traslada las respuestas de Edelap”.

En este contexto, “no ha habido tampoco una planificación quinquenal para prever el aumento en la demanda de servicio, como exige el contrato de concesión”, asegura Szelagowski al poner como ejemplo la antigüedad del cable que dejó sin luz al norte de la ciudad. “Ese cable, que fue colocado en 1998 para abastecer una zona que en ese momento estaba mayormente ocupada por casas quintas donde la gente iba los fines de semana a cortar el pasto, hoy tiene que abastecer a un área llena de dúplex y barrios cerrados con familias que viven en forma permanente”, comenta.

Pero el problema no sería sólo de City Bell. “Lo mismo ocurre en el casco urbano -agrega- La Municipalidad sigue autorizando la construcción de edificios y Edelap le dice que hay factibilidad eléctrica cuando en realidad no es así. Cientos de edificios siguen alimentados durante años con el medidor de obra configurando un peligro para los habitantes de los edificios y dando un servicio deplorable; todo esto pese a la exorbitante tarifa mensual”.

Frente a este panorama, la estrategia de la Municipalidad para asegurarles a los platenses que no vuelva a ocurrir un apagón similar hoy se concentra en exigirle a Edelap que garantice que la red que abastece al norte de La Plata tenga un sistema de duplicación como existe en otros sectores de la Ciudad.

“La gobernadora ya le informó al intendente que va a accionar a través del OCEBA para obligar a Edelap a adelantar para este año una obra que tenía prevista para el 2020 y que apunta justamente a garantizar ese respaldo de la red norte. La empresa va a tener que presentar un plan de obras en el plazo de treinta días como parte de las sanciones por el perjuicio que causó”, cuenta Oscar Negrelli.

“No obstante ello -afirma el secretario de Coordinación-, desde la Municipalidad seguimos insistiendo para que el OCEBA abra una investigación a fin de establecer si la responsabilidad de Edelap en este incidente no puede ser motivo para rescindirle el contrato de concesión”.