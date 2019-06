Lacunza salió al cruce de las críticas por la deuda

| Publicado en Edición Impresa

Los cruces de campaña entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los candidatos de la oposición tuvieron ayer un anticipo.

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, respondió las declaraciones del precandidato a gobernador del kirchnerismo, Axel Kicillof, sobre la deuda provincial, y aseguró que las obligaciones tomadas por el gobierno de María Eugenia Vidal fueron “para hacer obras”.

El ministro provincial publicó una serie de posteos en su cuenta de Twitter en los que brindó detalles técnicos de la deuda provincial, en una respuesta a los dichos de Kicillof, quien en los últimos días cuestionó el nivel de endeudamiento del gobierno.

“Entre 2015 y 2019 la deuda bonaerense aumentó 2.597 millones de dólares, menos de la mitad de los 7.070 millones de dólares en obras. En asfalto para 2.800 km de rutas y 3.310 cuadras, 300 obras hidráulicas, 66 guardias de hospitales, 7.292 obras en escuelas, 3 plantas potabilizadoras, 234 centros de salud”, enumeró Lacunza.

El ministro provincial indicó en ese sentido que la deuda provincia “no” se usa para “financiar gastos corrientes” porque “desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente”.

“Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras”, concluyó.

En los últimos días, tras su confirmación como precandidato a gobernador del kirchnerismo, Kicillof cargó con dureza contra Vidal, haciendo particular hincapié en la emisión de deuda, un ítem que, se espera, sea uno de los ejes de su campaña.

con los cañones apuntados a vidal

Según se anticipó, el diputado nacional que por ahora integra la fórmula del kirchnerismo para la gobernación junto a la matancera Verónica Magario, se enfocará específicamente en una serie de temas relacionados a la gestión de Cambiemos en la Provincia para su campaña electoral de cara a las PASO de agosto próximo.

“Estamos enfocados en cómo sacar a la provincia del agujero en el que la metió Vidal”, dijo Kicillof la semana pasada durante una recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires. “Los bonaerenses sufren a diario la desproporción inmensa en la distribución de los recursos. La gobernadora Vidal se jactó de recuperar el fondo del conurbano, pero esa plata no se usó en obras para las bonaerenses, se terminó utilizando para pagar intereses de la deuda en dólares que tomó su gobierno”, había lanzado Kicillof días atrás.