Uruguay eligió, mediante internas partidarias, sus candidatos presidenciales

| Publicado en Edición Impresa

MONTEVIDEO

Un senador de centroderecha, un ex alcalde izquierdista y un economista liberal disputarán en octubre la Presidencia de Uruguay por los partidos políticos mayoritarios, según indicaban al cierre de esta edición los primeros datos de encuestas a boca de urna de las internas partidarias celebradas ayer.

El senador del opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou, de 45 años; el ex intendente (alcalde) de Montevideo Daniel Martínez (62) del oficialista Frente Amplio, y el economista Ernesto Talvi (61) del Partido Colorado, lideraban las internas de sus partidos según la encuestadora Equipos Consultores, que dio sus datos una hora después del cierre de las urnas en Uruguay mientras avanzaba el escrutinio oficial.

Según Equipos, Lacalle Pou lideraba la interna de su partido con 55% de las preferencias frente a 20% del multimillonario empresario Juan Sartori y 20% del también senador Jorge Larrañaga.

En el oficialista Frente Amplio Martínez aparecía cómodamente en el primer lugar con 40% frente a 25% del dirigente sindical comunista y ex diputado Oscar Andrade, y 23% la ex ministra de Industria Carolina Cosse, apoyada por el ex mandatario José Mujica (2010-2015).

En el Partido Colorado, el economista Ernesto Talvi, un debutante en la arena política electoral, se ubicaba por delante del dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), 59%-33%.

Un 40% del padrón de 2,7 millones de electores sufragó en estos comicios no obligatorios de los que surgen los candidatos únicos de los partidos políticos uruguayos, una cifra ligeramente por encima del 37% de las últimas internas.

GRANDES AUSENTES

Estas internas permiten ejercer “la libertad de pensamiento y de opinión”, dijo el presidente Tabaré Vázquez al votar temprano en la mañana. Vázquez entregará el poder el primero de marzo de 2020.

Se trata de unas elecciones particulares en este país de 3,4 millones de habitantes que vive en democracia desde 1985 tras 12 años de dictadura.

A un contexto de estancamiento económico y deterioro de la seguridad pública se suma la ausencia de algunos líderes históricos de la carrera electoral. El propio Vázquez, que por ley no puede ser reelecto, o el ex mandatario del mismo Frente Amplio José Mujica (2010-2015), no serán candidatos.

El Frente Amplio se juega este año su continuidad en el poder, al que llegó por primera vez en 2005 de la mano de Vázquez.

El gobierno frenteamplista se ha visto golpeado por varios escándalos. El más sonado fue la renuncia en 2017 del vicepresidente de la República Raúl Sendic, quien se presentaba bajo un título universitario que no tenía y ahora es enjuiciado por peculado y abuso de funciones. (AFP)