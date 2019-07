Pesadilla en La Plata: ladrones violentos se quisieron llevar hasta una beba

Una noche de terror vivió una familia en su casa de 56 entre 16 y 17. Dos delincuentes asaltaron una vivienda tras sorprender a una joven cuando salía de la casa de su madre y, durante el robo, amenazaron con llevarse secuestrada a una beba de un año y ocho meses, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho, que fue dado a conocer hoy, ocurrió el lunes a la noche cuando una joven salía de la casa de su madre y fue sorprendida por dos hombres que conducían una moto. De acuerdo a las fuentes, los delincuentes armados ingresaron a la casa y tras amenazar a la joven, a su madre, su hermano, su cuñada y su pequeña sobrina de un año y ocho meses, comenzaron a revolver todos los ambientes en busca de dinero y objetos de valor.

La propietaria de la vivienda es Rosana Costa, una de las imputadas en la causa por la muerte de Lucas Lin en la pileta de colonia del colegio Lincoln el pasado 5 de febrero. En diálogo con EL DIA, Costa contó que "fue un minuto. Teníamos abierta la puerta del garage y cuando le dije a mi hija de entrar me miró y me dijo que me quede tranquila. Al instante tenía un tipo agarrándome del cuello y apuntándome en la cabeza con un arma".

Según su relato, los dos delincuentes actuaron de forma violenta y "parecía que estaban drogados". "Me metieron en la casa y preguntaban cuantas personas había. Lo agarraron a mi hijo para pedirle la plata, pero como el no vive en mi casa no sabía. Nos encerraron, mi nuera agarró a la nena y le di plata y oro". También resaltó que "siempre fuimos obedientes y ellos siempre violentos. Fueron 15 minutos de terror".

Aunque el momento más dramático fue cuando "se quisieron llevar a la nena, porque no sabían cómo salir, pero mi hijo les pidió que lo lleven a él y por suerte así lo hicieron".

Por su parte, Juan Gabriel Mendy, el abogado de la dueña de casa manifestó que "Costa estaba con la nieta y amenazaron con secuestrarla, fue todo muy violento. Los amenazaron con llevarse a la beba, que tiene apenas un año y ocho meses". Finalmente, los delincuentes huyeron con los elementos robados y las víctimas radicaron la denuncia en la comisaria quinta.

Además le confirmó a eldia.com que luego de este tremendo episodio Rosana Costa se encuentra en estado de shock, por lo que ya se pidió en la Justicia la postergación de la declaración que mañana debía prestar en la causa de la Colonia del Lincoln. "No está en condiciones emocionales para declarar. Ella quiere aportar y dar su testimonio en la causa sobre lo que pasó, pero en su estado no puede hacerlo", manifestó.