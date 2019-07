Reclamos y polémica por el patrullaje y la prevención del delito en la Región

Integrantes de asambleas barriales reclaman una mayor presencia de la Policía en las calles. Voceros oficiales afirmaron que después de la masacre de Monte “se reorganizó todo” y “se reforzó” la vigilancia

El reclamo comenzó como un susurro, un objetivo más entre una serie de medidas necesarias que se pedían a través de las asambleas barriales para implementar en lo inmediato. Todo para frenar la inseguridad y limitar el accionar de los delincuentes.

Luego de la ola de robos -bajo cualquier modalidad posible- que asoló sobre todo a la zona norte platense durante las últimas semanas, la voz comenzó a elevarse: “Ya no se ven móviles policiales patrullando las calles”. Los pregoneros de esa afirmación fueron, en principio, los damnificados y algunos dirigentes barriales. Esa mirada no estaba solo en la calle y comenzó a correr, en tono de susurro, entre policías de varias comisarías. En dos seccionales de la Ciudad pusieron algo de luz sobre la problemática: “Hay dos patrullas, no se puede hacer mucho más”, repitieron -a 5 kilómetros de distancia- dos fuentes jerárquicas consultadas por este medio.

“SE ENTREGARON 130 VEHÍCULOS”

En contrapartida, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se detalló que “desde la Superintendencia de Seguridad Región Capital, se implementan recorridos en toda el área de La Plata a través del patrullaje de 50 móviles del Comando de Patrullas, 20 vehículos de las comisarías, además de 12 policías en motos”.

Asimismo, se indicó que a “esos despliegues preventivos” se agregan “otros 50 (25 autos y 25 motos) de la Policía Local” que patrullan la extensión de 203 kilómetros cuadrados que ocupa la urbe. El Gran La Plata, compuesto por La Plata, Berisso y Ensenada, cuenta con una población de 899.523 habitantes, según el último censo.

Desde diciembre de 2015, detalló el Ministerio “se entregaron 130 vehículos entre camionetas, autos, motos y camionetas RAM. Al Comando de Patrullas 16 móviles, otros 12 rodados entre motos y autos en la Policía Local con los que cubre sus cuadrículas”.

En tanto, en Ensenada “al Comando de Patrullas se entregaron nueve vehículos y a la Policía Local seis motos”.

Por otro lado, “unos 200 efectivos de la Local participan en binomios de a pie en diferentes puntos de la ciudad no solo el casco urbano, más otros grupos que forman parte de los corredores escolares”, se señaló.

En cuanto a la “técnica” de patrullaje, los portavoces oficiales expusieron que “todos los recorridos se realizan preventivamente y en diferentes horarios, cubriendo de esta manera todas la cuadrículas de la Ciudad y teniendo en cuenta el policiamiento predictivo que se implementa en el distrito”.

Se añadió que ese procedimiento “se basa en evaluar y analizar los índices delictivos, dónde ocurren y cuándo, según las denuncias radicadas a partir del nuevo Sistema de Información Delictual, que permite una georeferencia de los delitos”.

EL OPERATIVO “PLAZA SAN MARTÍN”

“Hay gente concentrada en el operativo en plaza San Martín y muchas dependencias se quedan sin personal”, le aseveró un jefe policial a EL DIA. Esta situación se remarcó en varios de los testimonios recogidos.

Martín Slobodián, Secretario de Seguridad y Justicia de Ensenada, explicó que “como dependemos de la Departamental de La Plata, cada problema que aparece allá nos resta gente. Por ejemplo, con el operativo contra los manteros en el Centro. Aunque pasa también con los recitales o los partidos de fútbol”, señaló.

“Por eso -continuó-, en su momento se planteó la creación de una jefatura departamental para Berisso y Ensenada”.

Quienes transitan diariamente “la calle” en horarios diurno y nocturno, sumaron su visión. Maximiliano, que trabaja de repartidor para una de las aplicaciones de celular, reflejó que “si te parás en esta diagonal (80) a las 9 de la noche y tomás el tiempo del paso de un patrullero, vas a estar una hora. En Plaza San Martín han parado a cien policías todo el día, pero para el tema del delito, que hace daño a tanta gente, no hay policía”, se quejó.

Esa perspectiva es compartida por referentes de taxis y remises. “No vemos móviles recorriendo el casco urbano como el año pasado. Algo cambió”, aseguraron.

Por otro lado, dentro del arco opositor a la gestión de gobierno Provincial y Municipal se afirma que “hay entre un 40 y 50% menos de patrullas de las que debería haber” en la calle.

VOCES BARRIALES

A Jorge Romero (78), el último asalto en el supermercado chino de 511 entre 6 y 7, Ringuelet, lo marcó. Las víctimas y los vecinos lo tomaron como referente, pese a que no están “organizados” como en otros sectores de la Región. Para él, “todo sigue igual, hasta la calle 7 pasan algunos móviles, de la avenida hasta la vía es tierra de nadie”.

Mariana, de Villa Castells, usó las mismas palabras: “Está todo igual y en el medio está la seguridad de nuestros hijos, que está a la deriva”.

En tanto, desde Arturo Seguí opinaron que “nuestra localidad está en una situación delicada. No se hace la prevención correspondiente, necesitamos al personal policial y a los móviles recorriendo las calles de día, noche y madrugada. Sabemos que no es posible estar en todos lados, pero hoy no se puede salir de las casas por los robos a mano armada de día de noche y de madrugada”. En esa zona mantienen el clima de “preocupación” que arrastran desde el verano, cuando se vivió un crecimiento exponencial de la delincuencia.

“Hay algo en zonas comerciales, de calle 7, 13, 2, 117 en un pequeño tramo y algo en la 120. A las 9 de la noche es tierra de nadie”, expresó el dirigente barrial Pablo Pérez. En Tolosa la tesitura es particular, habida cuenta los descalabros en los que se vio envuelta la comisaría sexta. Esta semana, la asamblea de seguridad se reunirá con el nuevo comisario.

En Abasto, Héctor Videla subrayó que “la Policía no recorre. Lo poco que hay lo hace la gente. En el barrio hay un comisario nuevo que hace dos meses que está y viene bien con lo poco que tiene. Creo que suman tres móviles, con los de los destacamentos de El Peligro y Colonia Urquiza. Pero acá no hay patrullaje”.

“Es una cuestión delicada que ocurre hace unos meses. Lo curioso es que en esta zona se veían móviles todos los días, algo tiene que haber pasado”, advirtió por último Bárbara, de la zona del Parque San Martín.