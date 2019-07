Aumenta la polémica por las tierras ocupadas en el barrio El Retiro

Apareció en escena el decreto 2908 del año 2008. Hay cierta falta de precisión en ese instrumento legal y lo utilizan un grupo vecinal de autoconvocados que dice tener la posesión y la Municipalidad para pedir el desalojo

La toma de los terrenos del barrio El Retiro que tuvo su pico de violencia y descontrol en agosto del año pasado abrió la puerta a una nueva polémica. Una asociación vecinal de autoconvocados asegura que tiene la “posesión” de las tierras, a través de un decreto provincial, firmado en 2008. De hecho, la entidad avanza con la ayuda de la Defensoría del Pueblo bonaerense para “urbanizar” la zona. Los vecinos de los alrededores de los lotes tomados no pueden salir de su estado de sorpresa ante esta situación planteada y en la Municipalidad aseguran que se insiste con el pedido de desalojo para liberación de tierras en función de construir un plan de viviendas.

Diego Rubaja, titular de la asociación vecinos autoconvocados del barrio El Retiro, asegura que el “decreto 2908, de 2008, nos otorga las tierras de 155 y 49. En función de eso pedimos a la Justicia y a los gobiernos provincial y municipal que aceleren la urbanización del barrio”.

El dirigente vecinal agrega que “hay documentación que avala lo que afirmamos ante distintos estamentos. Y una mesa multisectorial está trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios en la zona”.

Sobre la ocupación violenta de tierras que se hizo en agosto de 2018, el vecino asegura que “sabemos que en un princpio usurparon esas tierras, pero después se generaron distintas vías de diálogo y esos vecinos se sumaron a la asociación. Con este paso, entendemos, ya no se puede utilizar la figura de usurpación. Sabemos cómo llegaron esas familias, y que entre ellas la mayoría necesita un techo y es gente trabajadora. No amparamos a quienes son delincuentes y generan miedo en el barrio. Las personas con esos comportamientos violentos fueron expulsadas de la zona y no integran nuestro grupo de vecinos autoconvocados”.

En la Defensoría del Pueblo bonaerense, el director del área de Hábitat y tierra, Alejandro Rusconi, confirmó que “se están realizando mesas de trabajo para dotar a la zona de servicios básicos, apertura de calles e infraestructura. La Justicia, por el momento, hizo lugar en distintas instancias al pedido de los vecinos autoconvocados de El Retiro”. Según se pudo saber, la mesa invitó a la Municipalidad y a distintas áreas de la Provincia. En la última reunión, de hecho, participó la Comuna, a través del área de Hábitat, según informó el propio Rusconi.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Justicia de la Municipalidad, Darío Ganduglia, dijo que “ahora debe continuarse con la investigación. Esperamos que la Justicia avance ya que estamos frente a una usurpación con el agravante del destino social - afectación de las tierras al Plan Federal de Viviendas”.

A su vez, fuentes comunales del área Legal confirmaron que “el decreto mencionado fue parte de la documentación que aportó el municipio para pedir el desalojo y que se liberen las tierras. En estas tierras se debe construir un plan de viviendas, pero el estado de situación actual impide seguir con el acto administrativo y las gestiones pertinentes”.

En el medio, los vecinos que viven desde hace varios años en las inmediaciones de los terrenos tomados aseguran que “esta situación genera serios problemas en los servicios públicos. Tenemos varios cortes de luz por semana y el servicio de agua casi no existe porque la presión es mínima”.

La toma de agosto de año pasado había alcanzado la zona de 46 a 52 y de 155 a 158. Luego de distintas instancias judiciales, se desalojó el sector de 46 a 49, al encontrarse que las mismas eran propiedad de particulares. El resto, terrenos fiscales, incluida la zona en la que había un depósito oficial para autos siniestrados, sigue tomada y se construyeron precarias viviendas y otras de material. Las mismas están entre pastizales, calles cortadas y sectores en los que el acceso es muy engorroso.

Los terrenos en disputa tienen una larga y compleja historia de cesiones interjurisdiccionales, destinos truncos y promesas incumplidas. En las últimas dos décadas, además de acumular centenares de esqueletos de autos bajo la tutela de la Justicia, chatarra y roedores, el predio pasó por muchas manos. Originalmente pertenecía al Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense -que tiene varias hectáreas en la zona-, en 1999 se celebró un convenio que autorizó a la Comuna a usarlo como depósito de materiales y máquinas. Pero en 2008, el decreto provincial 2908 cedió las tierras. En el texto asegura que es una donación a la Municipalidad, pero los vecinos autoconvocados de El Retiro interpretaron que la tierra era para ellos y reciben la co laboración de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Diez años después, el municipio aceptó “las tierras donadas por la Provincia de Buenos Aires, entre las calles 46 a 52 y de 155 a 156”, para afectarlas “al Programa Federal de Viviendas”.

De hecho, en el decreto que tanto la entidad vecinal como la Municipalidad presentan como argumento a favor de sus posturas, se dice expresamente que esas tierras las dona la Provincia a la Municipalidad de La Plata para realizar un plan de viviendas federal.

Cabe indicar que en los considerandos de ese decretro se menciona “la copia del Acuerdo celebrado entre el Municipio de La Plata, la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y los vecinos reunidos en la Comisión Autoconvocados de las Familias Sin Techo, mediante el cual se refleja la grave situación habitacional que involucra a las familias de la zona, comprometiéndose las autoridades a sanear dicha situación”, pero en ningún momento expresa literalmente la entrega de las tierras a alguna asociación vecinal.