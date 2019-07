Tragedia del Ecos: la causa no prescribirá

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia que había declarado la prescripción del caso del choque fatal

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia que había declarado la prescripción de la causa por la tragedia del Colegio Ecos, en la que murieron nueve alumnos y una docente que regresaban de un viaje solidario, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, publicó el Centro de Información Judicial (CIJ) en su sitio web.

En el Acuerdo de ayer, el máximo tribunal del país decidió por mayoría dejar sin efecto la resolución de la Corte de Justicia de Santa Fe, que había declarado la extinción de la acción penal y revocado la condena al chofer del micro, considerado responsable en calidad de autor de varios delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.

El siniestro vial ocurrió el 8 de octubre de 2006, cerca del kilómetro 689 de la ruta nacional Nº 11, a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, cuando un camión embistió al colectivo en el que regresaba de Chaco un grupo del colegio Ecos, del barrio porteño de Villa Crespo.

Doce personas perdieron la vida: el chofer del camión que chocó al colectivo y su acompañante, además de los nueve estudiantes y una profesora del grupo que habían viajado a realizar tareas solidarias en la escuela chaqueña El Paraisal -que apadrinaba el colegio desde 1994-, y casi cuarenta resultaron heridas.

La decisión de la Corte “es algo que estábamos esperando, ya estábamos descreídos. Es una reivindicación de nuestros derechos”, dijo Carlos Ecker, padre de Federico, uno de los estudiantes que murió en el choque junto a sus compañeros Benjamín, Delfina, Justine, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás y Julieta P, y la profesora Mariana Boye. “Es una nueva esperanza en nuestra búsqueda de justicia para nuestros hijos y la profesora”, añadió.

Diego Molina, ex esposo de la profesora Boye, afirmó que “el grupo de familiares estaba esperando este fallo de la no prescripción porque lo que ellos querían es que hubiera sentencia y no que por pasado el tiempo esto no se pudiera lograr”, dijo.

“No esperábamos que se diera tan pronto; para todo el grupo se abre una nueva etapa esperanzadora para que definitivamente se de sentencia a la causa”, completó.